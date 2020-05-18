В Мурманской области раздали полмиллиона масок

С момента введения в регионе «масочного режима» волонтёры раздали людям 550 тысяч бесплатных масок. Акция длилась неделю и помогла всем комфортно войти в режим ограничений. Комплектов одноразовых медицинских масок раздали почти в два раза больше, чем было запланировано. Учитывая спрос северян на средства защиты, на акцию было дополнительно выделено 250 тысяч масок.

300 тысяч масок получили жители Мурманска, 250 тысяч - жители других муниципалитетов области. Проведение акции обеспечили 550 волонтёров, во всех районах области работали 80 точек раздачи.

Проект был реализован по инициативе секретаря Мурманского регионального отделения «Единой России», губернатора Андрея Чибиса силами регионального отделения партии «Единая Россия» совместно с Единым волонтёрским центром и компаниями «Норникель», «Россети» и другими. Бесплатными масками обеспечили даже самые отдалённые уголки области, например, волонтёры ЗАТО Островной распространили 2 тысячи масок. Все маски были закуплены за счёт внебюджетных средств, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.