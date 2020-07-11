В Мурманской области размер гранта на оборудование рабочего места для трудоустройства инвалида увеличен до 100 тысяч рублей

Размер гранта на оборудование одного рабочего места для трудоустройства незанятого инвалида в Мурманской области увеличен с 60 до 100 тысяч рублей. Всего на эти цели в 2020 году в бюджете региона предусмотрено 3 млн рублей. Соответствующие изменения внесены постановлением Правительства Мурманской области от 06.07.2020г. № 488-ПП.

Такая система грантовой поддержки направлена на содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оснащенные для них рабочие места. Денежные средства предоставляются работодателям на конкурсной основе, сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области.