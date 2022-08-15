В Мурманской области размер губернаторского стартапа будет увеличен до 2 млн рублей для отдельных категорий предпринимателей

Для обеспечения устойчивости экономики правительство региона продолжает осуществлять поддержку предприятий и предпринимателей Кольского Заполярья. Об этом сегодня на оперативном совещании сообщила врио губернатора Оксана Демченко.

«Мы постоянно расширяем имеющиеся программы. В частности, увеличиваем размеры губернаторского стартапа до 2 млн рублей для проектов, реализуемых в ЗАТО, в отдаленных и приграничных населенных пунктах. При этом будем отдавать приоритет проектам по созданию аптечных пунктов. Кроме того, 2 миллиона смогут получить члены семей участников специальной военной операции, которые занимаются предпринимательством», – отметила Оксана Демченко.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в этом году в рамках первого этапа губернаторский стартап получили 30 заявителей. Приём заявок на второй этап стартует с 22 августа и продлится до 30 сентября.

«Кроме того, мы расширяем перечень видов деятельности для получения льготных займов под 5% годовых. Если раньше такую поддержку могли получить производители молочной и хлебобулочной продукции, то теперь добавляются обрабатывающие производства за исключением табачных изделий и подакцизной продукции», – заключила врио губернатора.

Подробнее о мерах поддержки рассказала заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.