В Мурманской области разрабатывается проект нормативного акта, смягчающий текущие условия возможности использования беспилотных воздушных судов

Министерство региональной безопасности Мурманской области разрабатывает проект нормативного акта, смягчающий возможности использования беспилотных воздушных судов (далее – БВС) для проведения фото- и видеосъёмки. Изменения вносятся в связи с поступившими от Митранса России рекомендациями по внесению изменений в действующие региональные нормативные акты по запрету использования БВС.

Как сообщает Министерство региональной безопасности Мурманской области, проектом постановления прорабатываются следующие вопросы:

– расширение перечня органов, организаций, предприятий, а также юридических лиц, имеющих право на применение БВС;

– установление с 1 марта 2024 года использование БВС иными органами, организациями, в том числе физическим лицам, в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 21.06.2023 «О внесении изменений в Федеральные авиационные правила использования воздушного пространства Российской Федерации»;

– установление органами местного управления (при наличии потребности по согласованию с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти) на территориях населённых пунктов мест, в воздушном пространстве над которыми могут выполняться полёты беспилотных воздушных судов на высотах менее 150 метров от земной или водной поверхности в целях удовлетворения потребностей граждан, общественных, спортивных и (или) образовательных организаций, без разрешения;

– утверждение порядка выдачи разрешения на выполнение полётов БВС.

Всем категориям юридических и физических лиц, которым предполагается разрешить использование БВС для проведения фото- и видеосъёмки в границах муниципальных образований, необходимо получать разрешения в органах местного самоуправления (кроме ЗАТО, – там запрет на проведение фото- и видеосъёмки с помощью БВС сохраняется).

Специальные разделы созданы на сайтах каждого муниципального образования Мурманской области.