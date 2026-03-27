В Мурманской области разрабатывают инвестиционные предложения в рамках региональной «Школы инвеступолномоченных»

В Мурманске, в Центре управления регионом, собрались инвеступолномоченные и сотрудники администраций муниципальных образований со всей области. Совместно с федеральными экспертами они готовят инвестиционные предложения, которые будут представлены предпринимательскому сообществу и размещены на информационных ресурсах, включая Инвестпортал Мурманской области и Инвесткарта.рф. Разработка ведётся в рамках образовательной программы «Школа инвестиционных уполномоченных» правительства Мурманской области.

Совместно с программой «GR-акселератор» и Национальной ассоциацией агентств инвестиций и развития (НААИР) в областном центре стартовала 10-ая по счету образовательная программа «Школа инвестиционных уполномоченных Мурманской области». На протяжении нескольких месяцев инвеступолномоченные разрабатывали перспективные предложения и теперь готовят их к представлению инвесторам. В рамках обучения муниципальные команды представили 13 инвестиционных предложений коллегам из министерства развития Арктики и экономики Мурманской области, министерства туризма и предпринимательства региона, корпорации развития и федеральным экспертам. Это — инициативы по разработке месторождений строительного камня в Печенгском округе, проекты, направленные на развитие жилищного строительства в Североморске, создание прачечных и других сервисов.

«Инвестиционные уполномоченные – это целый институт, которому в нашем регионе исполняется пять лет. Мурманская область была одной из первых в России, кто предложил ввести таких инвеступолномоченных в каждом муниципалитете и в органах власти: они помогают, сопровождают, ищут новые инвестиционные проекты на территориях. И сейчас мы видим, что такие помощники уже есть по всей стране. Это крайне востребованный механизм среди бизнеса. И «Школа инвестиционных уполномоченных», где мы помогаем муниципальным командам обучатся работе с инвесторами – важное мероприятие для инвестиционной команды региона», — сказала заместитель губернатора – министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова.

Ежегодно с участием инвестиционных уполномоченных в регионе решается более 300 вопросов предпринимателей, связанных с получением мер поддержки, подключением к инфраструктуре и сопровождению инвестпроектов по принципу «одного окна». В рамках Школы корпорация развития Мурманской области подвела итоги работы инвеступолномоченных за 2025 год. Наибольшую активность в работе с предпринимателями проявили команды из Мурманска, Терского округа и ЗАТО г. Североморска.

«Оценка работы муниципальных инвесткоманд, которую по поручению главы региона Андрея Владимировича Чибиса проводит корпорация развития, признана эффективной практикой на федеральном уровне. Постоянный контакт с инвеступолномоченными — людьми, которые хорошо понимают, что конкретно нужно их городу, помогает вовлекать в инвестиционную деятельность по-настоящему нужные северянам инициативы. При этом не обязательно речь идёт о крупных проектах. Сегодня мы видим хорошие инициативы по созданию кафе, гостиниц, точек придорожного сервиса», — сказал генеральный директор корпорации развития Мурманской области Артём Кукса.

