В Мурманской области разрабатывают региональные правила наблюдения за морскими млекопитающими и птицами

В Мурманской области будут утверждены правила наблюдения за морскими млекопитающими и птицами в рекреационных целях. Документ установит рекомендации для безопасного и экологичного наблюдения за китами, тюленями и морскими птицами в акватории Баренцева и Белого морей. Цель нововведения — сохранить уникальную фауну Арктики, защитить среду ее обитания и создать безопасные условия для туристов.

Для работы над документом по инициативе правительства Мурманской области на базе Мурманского арктического университета была сформирована рабочая группа. В её состав вошли представители научного сообщества, общественных организаций в сфере охраны природы, регионального туристического бизнеса, а также судовладельцы и представители органов власти. Для консультаций при подготовке документа привлекались также федеральные эксперты, в том числе из Российской академии наук и профильных ведомств.

«Задача новых правил – обеспечить разумный баланс между желанием посмотреть, как ведут себя животные и птицы в природной среде, и необходимостью бережного отношения к ним. Важно создавать комфортные условия для морских экскурсий, защищая при этом безопасность туристов и формируя бережное отношение к уникальной северной природе, в том числе к морским млекопитающим. Мы разрабатываем правила вместе с учеными и бизнесом, принимая во внимание мировой опыт и особенности арктических экосистем, чтобы наблюдение за животными в Мурманской области стало достойным примером ответственного туризма», – прокомментировала Марта Говор, министр туризма и предпринимательства Мурманской области.

В настоящее время работа над документом продолжается. Планируется, что правила будут закреплены региональным нормативным актом и рекомендованы к исполнению всеми участниками туристского рынка.

«Мы вместе создаем инструмент, который переводит абстрактную идею экотуризма в конкретные действия. Правила учитывают биологические циклы животных и особенности арктических экосистем. Это не ограничение свободы, а руководство к тому, как наблюдать за природой, не нарушая ее гармонию. Уверен, что наш опыт станет основой для аналогичных инициатив в других регионах России», – подчеркнул Антон Юрманов, проректор Мурманского арктического университета, руководитель рабочей группы.

Мурманская область обладает уникальным природным капиталом, в том числе богатейшими морскими экосистемами. Прибрежные воды Баренцева и Белого морей — это дом, «столовая» и место рождения для множества видов морских млекопитающих и птиц, включая редкие краснокнижные виды. Самые уязвимые и значимые периоды в жизни животных — нагул у китов, щенка у тюленей, гнездование у птиц — совпадают с пиком туристического сезона. Разработка понятных правил наблюдения за морскими обитателями станет фундаментом для развития в регионе устойчивого туризма, в основе которого безопасные, предсказуемые и не причиняющие вреда ни животным, ни людям контакты с дикой природой.

