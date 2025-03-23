В Мурманской области разработан порядок оказания медпомощи участникам СВО

Правительством Мурманской области вносятся изменения в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 гг. в части улучшения доступности медицинской помощи населению региона. Разработан порядок оказания медицинской помощи отдельным категориям ветеранов боевых действий.

Первичная медико-санитарная помощь этим категориям застрахованных должна оказываться проактивно, определены особенности проведения их диспансеризации с расширением перечня специалистов, которые будут в неё вовлечены. Для участников СВО, выбранные ими поликлиники, будут выделять отдельного специалиста, координирующего предоставление таким пациентам первичной медико-санитарной помощи во внеочередном порядке. Также руководителем медицинской организации могут быть выделены фиксированное время и даты приёма участников СВО, когда они могут пройти диспансеризацию или диспансерное наблюдение.

Теперь при выписке пациента, нуждающегося в последующем диспансерном наблюдении, из стационара после оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, информация о пациенте будет направляться в поликлинику по месту жительства для организации ему диспансерного наблюдения.

Пациентам с онкозаболеваниями до назначения схемы противоопухолевой лекарственной терапии в обязательном порядке будут проводиться молекулярно-генетические и иммуногистохимические исследования.

Перечень лекарственных препаратов, отпускаемых при лечении отдельных категорий гражданам по рецептам врачей бесплатно, дополнен 23 международными непатентованными наименованиями, исключены из перечня два международных непатентованных наименования.

Кроме того, впервые в значительном объёме предусмотрены возможности прохождения школ для пациентов с хроническими заболеваниями, где они смогут получить необходимую информацию о специфике их заболевания, факторах риска и сформировать осознанное отношение к болезни и здоровьесберегающее поведение. Превентивная медицина получит своё развитие посредством расширения функций центров здоровья – работающие граждане смогут получить углубленное индивидуальное консультирование по ведению здорового образа жизни, посетить групповые занятия по отказу от курения, повышению физической активности, по профилактике заболеваний, а также пройти диспансерное наблюдение.

Как отмечает Министерство здравоохранения Мурманской области, реализация мероприятий в сфере здравоохранения является приоритетным направлением стратегического плана «На Севере – жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/