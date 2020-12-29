В Мурманской области разработан ряд дополнительных мер поддержки оленеводства

В Кольском Заполярье разработаны новые меры поддержки оленеводства. Об этом на заседании правительства доложил заместитель губернатора Мурманской области Дмитрий Филиппов.

«Поддержка домашнего северного оленеводства в регионе осуществляется в рамках реализации мероприятий госпрограммы Мурманской области «Развитие рыбного и сельского хозяйства, регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». Но эти меры направлены лишь на сохранение текущего поголовья домашних северных оленей, а не на развитие. Поэтому принято решение разработать и реализовать дополнительные меры поддержки, направленные на увеличение поголовья северных оленей, прирост выпускаемой и реализованной продукции, обновление материально-технической базы, повышение доступности потребления продукции», – отметил вице-губернатор Дмитрий Филиппов.

В 2020 году оленеводческим хозяйствам по данным направлениям было направлено 24,2 млн рублей из федерального и областного бюджетов.

Значительная часть продукции оленеводства реализуется через предприятия общепита, ярмарки, гостиницы и туристические фирмы. На фоне пандемии новой коронавирусной инфекции в 2020 году ситуация в отрасли усугубилась.

Значимая задача сегодня – увеличение производства продукции. В этом году достигнуты договоренности о поставках оленины на комбинаты детского питания Мурманской области. В 2021 году закупки мяса запланированы у комбинатов школьного питания в Мурманске и ЗАТО Александровск: объем поставки оценивается в 15 тонн в год. Вопрос включения оленины в рацион учащихся прорабатывается и в Североморске.

Также в этом году проведена работа с оленеводческими организациями по выводу продукции на экспорт. Предприятие «Тундра» в настоящее время прошло аттестацию на предмет соответствия нормам и требованиям Евросоюза и получило «Еврономер», позволяющий поставлять продукцию европейским компаниям. Эту же процедуру в настоящее время проходит кооператив «Оленевод».

Для увеличения объёмов продаж предлагается компенсировать часть затрат на реализацию оленины: 15% на поставку полуфабрикатов в учебные заведения и предприятия социального обслуживания населения по цене, не превышающей 350 рублей за килограмм и 10% от цены при поставке готовой продукции в торговые сети и другие магазины по цене, не превышающей 450 рублей за килограмм. Это позволит сделать оленину более доступной для населения Мурманской области, а также будет способствовать увлечению продаж на внутреннем рынке.

«Мы одобрим пакет принимаемых мер. Я попрошу при подготовке соответствующих изменений в государственную программу еще раз уточнить набор мероприятий с оленеводческими хозяйствами. Может даже его расширить. Мы учтем необходимую поддержку при внесении поправок в бюджет Мурманской области. Комплекс мер принимается, тема правильная, безусловно нужно инвестировать в развитие», – подчеркнул глава региона Андрей Чибис.

Северное оленеводство – традиционная отрасль сельского хозяйства для коренных жителей Кольского полуострова. Поголовье домашних северных оленей в предприятиях области и общинах коренных малочисленных народов Севера – порядка 58,5 тысячи голов. Численность в последние годы на стабильном уровне. Основное поголовье сосредоточено в двух хозяйствах – оленеводческих кооперативах «Тундра» и «Оленевод».

Стоит отметить, что северное оленеводство – весьма специфично и обладает своими особенностями: отдаленность и изолированность от населенных пунктов, большая площадь обслуживаемых пастбищ и перегоны стада, сезонные миграции и необходимость проведения убойной кампании в зимне-весенний период, значительные потери поголовья по причине нападения хищников и браконьерства. Отсюда и трудности, такие как нестабильная производственная база, значительные транспортные расходы, а также острый дефицит квалифицированных кадров.

Поэтому главным результатом действия новых мер поддержки отрасли должно стать обеспечение стабильного сбыта производимой продукции, что позволит оленеводческих хозяйствам увеличить выручку, повысить рентабельность, сохранить рабочие места и индексировать зарплаты работников предприятий, пишет региональное Министерство информационной политики.