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Мурманская область. Арктика (16+)11.12.23 14:30

В Мурманской области разработан законопроект о перераспределении отдельных полномочий в сфере электроснабжения

Учитывая требования постановления правительства РФ в части сумм номинальных мощностей трансформаторов и протяженности линий электропередачи, ряд организаций Мурманской области c 2025 года не попадают под критерии отнесения к территориальным сетевым организациям. В связи с этим правительством Мурманской области принято решение о перераспределении полномочий в сфере электроснабжения между органами местного самоуправления и органами государственной власти.

«Принятие законопроекта необходимо, в первую очередь для того, чтобы не допустить угрозы надёжности электроснабжения потребителей. В противном случае, организациям, которые не подходят под федеральные критерии, не будет установлен тариф, что поставит под вопрос их дальнейшее функционирование», – пояснил министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Александр Кобытев.

На данный момент основными проблемами МУПов и сравнительно небольших акционерных обществ в сфере электроэнергетики по всей стране являются высокая степень износа сетей и низкая энергоэффективность имеющегося оборудования. В том числе изменения в региональном законодательстве позволят начать работы по реконструкции имеющихся в муниципалитетах объектов электросетевого хозяйства и повысить качество и надежность электроснабжения.

Как отмечает региональное Минэнерго и ЖКХ, в Мурманской области законопроект позволит передать отдельные полномочия в сфере электроснабжения территориально-сетевых организаций в ЗАТО г. Островной, ЗАТО Александровск, Апатиты, Кировск, Мончегорск, Ковдорском муниципальном округе на территориях населенных пунктов Енский, Риколатва, Куропта, Лейпи и сёла Ена, а также Печенгском муниципальном округе на территории города Заполярный и поселка городского типа Никель на региональный уровень для дальнейшей выработки наиболее оптимального пути достижения предусмотренных критериями показателей.

Важно отметить, что такая централизация предоставит возможность повысить качество и эффективность использования не только материальных, но и трудовых ресурсов – основной производственный персонал сохранит рабочие места.

«Думаю, такой вариант консолидации позволит реализовать крупные инвестиционные программы. Допустим, как по аналогии с АО «Мурманэнергосбыт» в сфере теплоэнергетики. К примеру, в этом году компанией произведена большая реконструкция магистральных теплосетей в Гаджиево. В противном случае всё бремя ответственности и обслуживания сетей ляжет на местный бюджет. А в этом случае придётся изыскивать дополнительные средства. Главное - специалисты горэлектросети останутся на местах и изменения никак не скажутся на потребителях и надежности системы электроснабжения», – отметил глава ЗАТО Александровск Ильяс Мазитов.

«Перераспределение отдельных полномочий позволит обеспечить качественное электроснабжение для всех потребителей электроэнергии, а также эффективное исполнение требований регионального законодательства в сфере электроснабжения. В Кировске активно реализуется проект энергоэффективности. В посёлке Титан, населённом пункте Коашва и микрорайоне Кукисвумчорр мы уже провели замену всех светильников на энергоэффективные. Консолидация позволит продолжить эту работу», – прокомментировал законопроект глава администрации Кировска Юрий Кузин.

«Администрация города Апатиты также поддерживает данный законопроект. Уверены, что реализация мероприятий, которые станут возможными при передаче отдельных полномочий, позволит обеспечить надёжность электроснабжения потребителей и дальнейшее бесперебойное функционирование электросетей на территории нашего муниципального образования», – пояснил глава администрации города Апатиты Николай Бова.

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