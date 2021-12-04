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Мурманская область. Арктика (16+)04.12.21 10:00

В Мурманской области разработаны два законопроекта, чтобы помочь гражданам легализовать гаражи

В Мурманской области разработаны два законопроекта, чтобы помочь гражданам легализовать гаражи. Напомним, с 1 сентября в России вступил в силу федеральный закон о «гаражной амнистии». По информации министерства имущественных отношений Мурманской области, за три месяца применения закона можно сделать вывод о его востребованности у северян.

«Не иссякает поток обращений граждан за разъяснениями, каким образом можно в упрощенном порядке оформить права на гаражи и земельные участки, на которых они расположены. Владельцы гаражей давно хотели «выйти из тени», узаконить правоотношения. В целях создания условий для эффективной реализации закона на территории Мурманской области и максимального содействия населению и при минимуме бюрократических процедур, Министерством имущественных отношений Мурманской области проводится тщательная работа по адаптации положений федерального закона к конкретным условиям применения», – отметила министр имущественных отношений Мурманской области Виктория Минкина.

Первый из разработанных – законопроект «О перечне документов, подтверждающих соответствие земельного участка, на котором расположен гараж, условиям предоставления его гражданину в собственность бесплатно, на территории Мурманской области» предоставляет собой список документов, наличие хотя бы одного из которых позволит гражданину в упрощенном порядке оформить права. При разработке проекта исследовались архивные документы, которыми в различные времена «советского» периода осуществлялось распределение гаражей, что облегчает гражданину процесс оформления права на гараж или земельный участок под гаражом предъявлением всего лишь одного документа из перечня.

Законопроект «О мероприятиях, направленных на выявление лиц, использующих расположенные в границах муниципальных образований гаражи, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости» устанавливает, что органы местного самоуправления вправе проводить информационно-разъяснительную работу с населением, осуществлять сбор и систематизацию информации о гаражах и их владельцах, обеспечивать возможность широкому кругу лиц ознакомиться с данной информацией и оказывать всестороннее содействие в оформлении гражданами прав в установленном законом порядке.

Как сообщает региональное Министерство имущественных отношений, законопроект закрепляет важную гарантию для граждан, не обладающих познаниями в области права, получить все необходимые разъяснения и помощь. В проекте реализован принцип общедоступного информирования населения, в силу которого задача органов местного самоуправления – «донести» до людей всеми доступными способами информацию о возможностях, которые открываются в связи с реализацией закона.

«Законопроекты длительное время находились в детальной проработке, неоднократно согласовывались с органами местного самоуправления, органами исполнительной власти, в компетенции которых находятся вопросы, регулируемые законопроектами, публиковались для общественного обсуждения с тем, чтобы с предельной точностью учесть круг регулируемых правоотношений и права заинтересованных лиц», – отметила Виктория Минкина.

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