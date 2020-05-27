В Мурманской области разработают 5-летнюю программу модернизации библиотек

В Мурманской области сформируют региональную пятилетнюю программу модернизации библиотек. Мероприятия, направленные на создание современных культурных пространств и интеллектуальное развитие, будут определены в течение ближайшего месяца. Об этом сегодня, в Общероссийский день библиотек, сообщил губернатор Андрей Чибис.

Глава региона посетил филиал Центральной детской библиотеки на улице Баумана, 24 в Мурманске и поздравил сотрудников с профессиональным праздником. Своеобразным подарком стало снятие ограничений, введенных из-за новой коронавирусной инфекции, – в некоторых муниципалитетах области библиотеки и музеи постепенно переходят на обычный режим работы.

В этом году, как отметил губернатор, перед министерством культуры Мурманской области поставлена задача – продолжить работу по переоснащению библиотек и созданию современных многофункциональных пространств для северян.

В рамках реализации национального проекта «Культура» в этом году масштабные ремонтные работы проходят в трех библиотеках, расположенных в Мурманске, Апатитах и Мончегорске. Кроме того, с учетом запросов молодежной аудитории модернизируют Центральную районную библиотеку в Ковдоре. Из регионального бюджета деньги на это уже выделены. Также в Кандалакше планируют создать модельную библиотеку нового поколения. В 2020 году будет разработан дизайн-проект и проектно-сметная документация, что позволит участвовать в федеральном проекте и получить субсидию.

«В 2020 году ремонт библиотек активно продолжаем. Но я считаю, что должна быть сформирована 5-летняя программа модернизации. Важно пересмотреть формат работы, создать новые интеллектуальные пространства, продлить, например, рабочий график библиотек, чтобы школьники и студенты проводили здесь время и готовили совместные проекты. В течение месяца такая программа должна быть разработана, чтобы с этого года мы смогли приступить к ее постепенной реализации», – подчеркнул губернатор.