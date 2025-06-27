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Мурманская область. Арктика (16+)27.06.25 14:00

В Мурманской области разработают единую инфографику о получении налогового вычета за занятия спортом и сдачу нормативов ГТО

Такая инициатива прозвучала в ходе тематического круглого стола в Министерстве спорта Мурманской области, в котором приняли участие представителя Народного фронта и физкультурно-спортивных организаций.

Эксперты подтвердили, что несмотря на системную работу по информированию населения о получении налогового вычета за занятия спортом и сдачу нормативов ГТО, многие жители области не обладают полной информацией об этом.

Есть сложности и с включением спортивных организаций в перечень Минспорта. Казалось бы, механизм прозрачен и прост, к тому же профильное министерство регулярно информирует представителей организаций о такой возможности. Однако сейчас в списке только 35 организаций из почти 200.

Отчасти эксперты связывают это с тем, что у многих тренеров нет полноценного профильного образования, что является одним из важнейших ключевых условий для включения в перечень.

По итогам встречи было принято решение реализовать комплекс мер по повышению информированности по социальным вычетам. Среди прозвучавших инициатив: разработать инфографику о механизме получения вычета и разместить её в СМИ и соцсетях; опубликовать реестр региональных организаций, осуществляющих вычет, на портале «Наш Север»; разместить у входа в организацию или на рецепции информацию о том, что за занятия здесь можно получить вычет; вести точечную работу с организациями по включению их в перечень.

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