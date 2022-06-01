В Мурманской области разработают концепцию комплексной безопасности детей

В Мурманской области будет разработана концепция комплексной безопасности детей: такое предложение в ходе заседания регионального правительства внесла уполномоченный по правам ребёнка Алевтина Андреева. Идея была поддержана главой региона Андреем Чибисом.

«Я хотел бы отметить активную и эффективную работу Алевтины Васильевны на этой должности. Каждый случай, который возникает, моментально не просто берётся на контроль, но с оперативным взаимодействием делается всё, чтобы защитить ребёнка. Второе – я точно поддерживаю необходимость разработки региональной концепции комплексной безопасности детей. Это очень правильное и своевременное предложение», – подчеркнул губернатор.

Алевтина Андреева отметила, что по итогам 2020 года Мурманская область признана самым безопасным для детей регионом в рамках программы «Качество детства», проводимой уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка.

«Не стоит останавливаться на достигнутых результатах. Для обеспечения безопасности детства в регионе, создания единого подхода к решению вопросов комплексной безопасности детей и подростков, гарантирующей качество условий для полноценного развития каждого ребенка, предлагаю разработать Концепцию обеспечения комплексной безопасности детей на территории региона. Только объединяя усилия мы сможем обеспечить решение поставленных государством приоритетных задач в сфере охраны детства», – подчеркнула уполномоченный и выразила благодарность всем заинтересованным лицам за сотрудничество в интересах детей, а также участие в восстановлении конституционных прав ребёнка, за содействие в работе.

В своём докладе Алевтина Андреева отметила, что важнейший инструмент защиты прав и интересов несовершеннолетних – это работа с обращениями граждан. Основные категории – жизнь и воспитание ребёнка в семье, защита от насилия и нападений безнадзорных животных, право на жилище, образование, социальное обеспечение, а также судебная защита. Информация поступает в адрес уполномоченного в ходе личных приёмов, по электронной и обычной почте, телефону, через СМИ и социальные сети. В 2021 году от северян поступило 288 обращений, за 5 месяцев этого года – 105 обращений.

Кроме того, ведётся активное взаимодействие с Центром управления регионом, Центром управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Мурманской области, Общероссийским детским телефоном доверия для детей, подростков и родителей, учреждениями здравоохранения, муниципальными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав. Заключены соглашения о взаимодействии с Прокуратурой Мурманской области, СУ СК России по Мурманской области, региональным Министерством труда и социального развития, Отделением Пенсионного фонда РФ по Мурманской области, УФСИН по Мурманской области, УФССП России по Мурманской области.

Чаще всего северяне обращаются по поводу нарушения права ребёнка жить и воспитываться в семье, права на общение с родственниками. Для решения семейных конфликтов Уполномоченным активно используется ресурс областного Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Отмечено снижение количества обращений граждан о нарушении права несовершеннолетних на образование.

«В 2021 году завершена работа по резонансному случаю жестокого обращения с ребёнком в семье в Мончегорске, ситуация находилась на контроле уполномоченного. С просьбой о защите его прав обратились не только родственники ребёнка, но и другие граждане Мурманской области. Ребёнок в настоящее время проживает в семье отца, где созданы безопасные и полноценные условия для его развития, воспитания и обучения, – рассказала Алевтина Андреева. – Оказана помощь женщине с малолетним ребёнком, находящейся в трудной жизненной ситуации, а также многодетной семье, утратившей жилое помещение при пожаре. Во взаимодействии с администрацией города Мурманска семьям предоставлены благоустроенные жилые помещения по договору социального найма, а также из маневренного фонда».

По словам уполномоченного, в 2021 году по вопросу обеспечения жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа обратились 4 заявителя из Мурманска. Для защиты жилищных прав детей-сирот были привлечены органы прокуратуры, велось активное взаимодействие с региональным правительством. «В результате принят целый комплекс мер, направленных на решение этой проблемы: внесены корректировки в расчет объемов субвенции, предоставляемой местным бюджетам для обеспечения жильём детей-сирот, принят ряд постановлений правительства Мурманской области, направленных не только на расширение возможности приобретения жилых помещений на вторичном рынке, но и на первичном с сохранением цены застройщика», – отметила Алевтина Андреева.

Уполномоченный также отметила, что Мурманская область ежегодно принимает активное участие в акции «Безопасность детства», инициированной уполномоченным при Президенте РФ по правам ребёнка. В рамках акции проводятся проверки на безопасность для детей различных городских объектов: парков и скверов, ТРЦ, детских и спортивных площадок, мест отдыха, лагерей дневного пребывания и прилегающих территорий, недостроенных зданий и сооружений, чердаков, мест, запрещенных для купания, стихийных мест отдыха, а также пожароопасных мест проживания семей с детьми. За летний период 2021 года в регионе проверено 5694 объекта, с 1 ноября 2021 года по 1 марта 2022 года – ещё 6406 объектов. 1 июня стартует очередной летний этап акции. Устранение выявляемых нарушений также контролируется уполномоченным. Алевтина Андреева отметила, что вопрос детской безопасности требует пристального внимания органов власти, местного самоуправления и контролирующих органов.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Алевтина Андреева также рассказала, что с 1 июня в регионе в тестовом режиме будет запущен анонимный чат-бот, в котором можно сообщить о преступлениях и противоправных действиях в отношении детей.