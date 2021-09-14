В Мурманской области разработают меры стимулирования муниципалитетов, помогающих предпринимателям открыть своё дело

Глава региона Андрей Чибис предложил ввести меры стимулирования команд муниципалитетов, которые помогают предпринимателям открыть своё дело. Решение о дополнительной поддержке муниципалитетов будет приниматься на основе оценки активности инвеступолномоченных, которую проводит Корпорация развития Мурманской области. По результатам деятельности за август рейтинг возглавляют инвеступолномоченные Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области, Кандалакшского района, Кировска и Североморска.

В понедельник, 13 сентября, во время оперативного совещания в правительстве региона Корпорация развития Мурманской области представила рейтинг активности инвестиционных уполномоченных за август 2021 года. Рейтингование проводится среди уполномоченных органов региональной исполнительной власти, муниципальных образований и районов, а также закрытых административных территориальных образований с февраля по инициативе главы региона.

В августе рейтинг возглавил профильный орган власти по привлечению инвестиций – Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области. Министерством постоянно проводится работа по информированию о новых мерах поддержки бизнеса. Также в августе совместно с Корпорацией была подготовлена заявка в правительственную коллегию на строительство инфраструктуры для реализации инвестпроектов.

В муниципалитетах лидерство остается за инвеступолномоченным города Кировска, который оперативно информирует о результатах проведенных встреч с инвесторами. Это даёт возможность специалистам корпорации «держать руку на пульсе» и при необходимости вовремя включаться в процесс.

Наибольшую активность среди муниципальных округов в августе проявили Кандалакшский и Ковдорский районы. Одним из самых значимых инвестиционных событий в регионе стало подписание концессионного соглашения по модернизации системы теплоснабжения в Ковдоре. Такая работа на месте высоко ценится, так как подготовка концессионного соглашения – это сложно-структурированный процесс, отметила руководитель Корпорации развития Светлана Панфилова.

Но, несмотря на активность Ковдорского района, первое место в группе остаётся за Кандалакшским районом. Муниципалитет активную ведёт работу по привлечению инвесторов, проводит встречи с предпринимательским сообществом. Одним из таких ярких событий стал День Арктического инвестора. Также в течение месяца были проведены встречи по вопросам получения статуса резидента АЗРФ, велась работа по подбору земельных участков для реализации инвестпроектов, например, гостевых домов и кофеен.

«Кандалакшский район не только заинтересован в привлечении инвесторов, но и активно участвует в улучшении инвестиционного климата. Совместно с администрацией подготовлены на рассмотрение в Совет депутатов инициативы о применении льгот по налогу на имущество физических лиц для резидентов Арктической зоны», – сказала Светлана Панфилова.

Среди ЗАТО лидерство сохраняется за Североморском, где проводятся советы по вопросам предпринимателей и прорабатываются ивнестпроекты. Сейчас администрация активно участвует в подготовке заключения концессионного соглашения в проекте реконструкции бани.

Главная цель деятельности инвеступолномоченных – минимизировать административные барьеры в процессе инвестиционной деятельности, способствовать быстрому решению проблем, возникающих в процессе ведения предпринимательской деятельности, нацеленной на развитие территорий и улучшение жизни в Мурманской области. Комментируя результаты рейтинга, губернатор Мурманской области Андрей Чибис подчеркнул особую важность работы инвеступолномоченных в муниципалитетах. И призвал коллег не относится к этой работе формально.

«Если предприниматель хочет что-то сделать, он первым делом обращается в местную администрацию. Поэтому мы и назначили местных инвеступолномоченных – чтобы он разбирался и взаимодействовал с ведомствами и Корпорацией развития. А вопросов при создании бизнеса возникает очень много», – сказал Андрей Чибис.

Кроме того, губернатор предложил ввести меры стимулирования муниципалитетов, которые ответственно относятся к поставленным задачам и способствуют снижению административных барьеров при реализации инвестпроектов. Решение будет приниматься на основе положительной динамики в рейтинге Корпорации развития.