В Мурманской области разработают проекты по капремонту двух объектов здравоохранения

В Мурманской области в рамках народного программы «На Севере – жить!» продолжается модернизация объектов здравоохранения. Так, принято решение о разработке проектов по капитальному ремонту ещё двух учреждений первичного звена здравоохранения. Об этом сообщили в Министерстве строительства Мурманской области.

«Для создания комфортных условий пациентов в следующем 2027 году планируется начать приводить в порядок поликлинику в Ковдоре и женскую консультацию в Оленегорске. Разумеется, капитальный ремонт всегда связан с определёнными неудобствами для граждан. Чтобы работы были проведены максимально организовано и оперативно, в этом году будет разработана проектная документация», – отметила министра строительства Мурманской области Александра Карпова.

Здание поликлиники в Ковдоре было построено в 1979 году. Восемь лет назад в ней уже отремонтировали три этажа. Благодаря предстоящим работам комфортные условия будут созданы для более чем 13,4 тысячи пациентов.

Здание женской консультации в Оленегорске было построено в 1993 году, а вот косметический ремонт в нём был почти 20 лет назад. К женской консультации прикреплены порядка 14 тысяч жительниц Оленегорска.

Как отмечает Министерство строительства Мурманской области, в 2026 году в рамках народного программы «На Севере – жить!» капитально ремонтируется восемь объектов здравоохранения.

