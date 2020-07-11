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Мурманская область. Арктика (16+)11.07.20 08:45

В Мурманской области разработают программу по замене бойлеров в многоквартирных домах

Актуальные вопросы управления жилищным фондом Мурманской области рассмотрели вчера в ходе видеоконференции под председательством вице-губернатора Юрия Сердечкина. На онлайн-встречу были приглашены руководители регионального ГЖИ, министерства энергетики и ЖКХ, Агентства развития ЖКХ Мурманской области и представители управляющих компаний.

В нашем регионе деятельность по управлению жилфондом осуществляют 185 управляющих компаний и более 200 ТСЖ. Из 7000 многоквартирных домов (МКД) около 40% построены более полувека назад, 9% – возведены в 90-е годы. Как прозвучало на встрече, сейчас формируется набор предложений по модернизации сферы ЖКХ с учетом проблемных вопросов, обозначенных северянами. Эта работа строится в тесном сотрудничестве регионального правительства и недавно созданного Агентства развития ЖКХ Мурманской области.

Так, например, людей волнует вопрос своевременного проведения капитального ремонта либо замены бойлеров в МКД. Юрий Сердечкин пояснил, что эту работу планируется запустить в рамках специальной программы, которая сейчас разрабатывается.

«Одна из наболевших тем – износ водонагревательных приборов в домах. Губернатор поддержал предложение по разработке программы, в рамках которой за счет областного бюджета будет производиться замена или капремонт бойлеров. Ситуация, когда граждане вынуждены долгое время находиться без горячей воды, недопустима», – прокомментировал Юрий Сердечкин.

На видеоконференции с представителями управляющих компаний также был поднят вопрос уборки и вывоза снега с дворовых территорий. Принято решение до начала зимы определить новые места для временного складирования снега на территории Мурманска и Кольского района. Кроме того, в период пандемии коронавируса будет продолжена работа по дезинфекции в жилых домах. На эти цели из областного бюджета выделены денежные средства, также помощь управляющим компаниям оказывают муниципалитеты, предоставляя дезинфицирующие средства.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, по итогам рабочей встречи прозвучало, что ключевая задача активных представителей отрасли – обеспечить безопасность и комфортное проживание граждан. Центром компетенций при организации работы в жилищной сфере региона становится новое Агентство. Специалисты организации также займутся разработкой свода чётких правил, который позволит приблизиться к эталонной системе управления многоквартирными домами.

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