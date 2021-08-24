В Мурманской области разработают стратегические документы для дорожно-транспортного комплекса

Правительством Мурманской области принято решение о разработке документов транспортного планирования: программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) и комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения (КСОТ). Постановление о выделении финансирования на эти цели опубликовано на официальном сайте.

Одна из основных целей разработки документов транспортного планирования – определение единой долгосрочной стратегической линии в дорожной деятельности и развитии транспорта общего пользования с учётом действующей и перспективной градостроительной политики.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» тематике эффективного планирования уделяется большое значение. Поэтому наличие стратегических документов в сфере транспорта и дорожного хозяйства влияет не только на общую оценку субъектов Российской Федерации, но и является одним из главных условий предоставления финансовой поддержки из федерального бюджета на модернизацию пассажирского транспорта.

«Мурманская область подавала заявку для предоставление в 2021 году скидки 60% на закупку 38 троллейбусов, но не получила федеральной поддержки ввиду отсутствия ПКРТИ и КСОТ – пояснил министр транспорта и дорожного хозяйства Артём Гришин, – Разработав и утвердив эти документы, регион сможет в 2022 году рассчитывать на скидку на покупку электротранспорта. Общая сумма такой скидки может составить более 300 миллионов рублей».

В целях подготовки проектов соответствующих документов в сентябре-ноябре текущего года на территории области пройдут комплексные транспортные и транспортно-социологические обследования для сбора исходных данных на основании которых определяются мероприятия по развитию дорожно-транспортного комплекса в течение последующих 10 лет. Целевые показатели предусмотренных в стратегии мероприятий будут отражены в соответствующей математической модели, а оценка эффективности их достижения станет проводиться ежегодно с помощью современных цифровых систем на основании объективных данных.

Полученные в ходе обследования данные также позволят утвердить региональный социальный стандарт качества транспортного обслуживания. Этот документ не входит в перечень стратегических, но он позволит жителям Заполярья принять непосредственное участие в формулировании общих условий региональной транспортной политики и определении «мерил» качества транспортного обслуживания.

Централизация полномочий в сфере общественного транспорта требует более тщательной подготовки мероприятий по развитию пассажирского транспорта. Для этого будет проведен анализ действующих программ развития каждого отдельного муниципального образования и области в целом, основные задачи транспортным инженерам будут поставлены путем взаимодействия всех заинтересованных сторон.

«Поэтому следующие несколько месяцев будут проходить в активном взаимодействии между региональными органами власти, муниципалитетами и жителями области», – подытожил Артём Гришин.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, проекты документов транспортного планирования будут разработаны к декабрю 2021 года, а перед их окончательным утверждением жители Мурманской области, представители общественных организаций и другие заинтересованные стороны смогут представить свои предложения и замечания в рамках соответствующих публичных обсуждений.