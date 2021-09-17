В Мурманской области разработают стратегию промышленного туризма, сформируют экскурсионные программы на промышленных предприятиях и интегрируют их в туристические маршруты.

В ближайшие два месяца этим займется региональная команда под председательством вице-губернатора Ольги Кузнецовой. Проект реализуется в рамках обучающей Акселерационной программы Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов при поддержке Минпромторга России.

Главная цель программы – создание механизма по улучшению имиджа российских предприятий, формирование потребительской лояльности к продукции российских брендов и появлению новых турпродуктов на территории регионов страны.

Всего в рамках программы АСИ участвует 30 команд. Координатор проекта в Мурманской области – Комитет по туризму. В отборочном этапе акселератора приняло участие 53 региона из 8 Федеральных округов. Каждая заявка тщательно анализировалась и оценивалась экспертным советом программы.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, главное условие участия в акселераторе – наличие промышленных предприятий, готовых внедрять современные подходы к организации производственных экскурсий.

В состав команды Мурманской области вошли представители филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», АО «10 судоремонтный завод», АО «Ковдорский ГОК», АО «Северо-Западная Фосфорная Компания», АО «Североморский молочный завод», представители турбизнеса, органов местного самоуправления, высший учебных заведений, а также общественные представители Агентства стратегических инициатив.