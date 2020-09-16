В Мурманской области разрешено проведение ряда деловых и социально значимых мероприятий

16 сентября врио губернатора Мурманской области Оксана Демченко подписала постановление, согласно которому в регионе снимаются ограничения на проведение ряда деловых и социально значимых мероприятий.

Сохраняется до 30 сентября приостановка деятельности дискотек, кинотеатров, детских развлекательных центров, парков и других объектов и мероприятий с массовым посещением, объявленная ранее. Это сделано в целях снижения риска распространения короновирусной инфекции и обеспечения стабильной санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе в осенне-зимний период.

«Исключения сделаны для мероприятий, которые носят сугубо рабочий характер (совещания, встречи, конференции и иное), связаны с профессиональной деятельностью, а также для социально значимых мероприятий в муниципалитетах. Последние можно будет проводить только при благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановке в муниципалитете и по согласованию с межведомственным оперативным штабом на основании обращения главы администрации муниципалитета. При этом, разрешён прокат спортивного инвентаря, туристического снаряжения, детского ассортимента и предметов для отдыха на открытом воздухе при строгом выполнении санитарных требований», – уточнила Оксана Демченко.