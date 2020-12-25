В Мурманской области разрешили театральные представления на улице

Павел Когда же вы нажретесь , на простых людях выехать хотите. Комментарий к новости: С 1 января 2021 года в Мурманской области увеличится плата за капитальный ремонт домов

Василий Иванович Данч Ул. Челюскинцев д. 27. Отключили холодное и горячее водоснабжение, в графике нет отключения. Почему? Комментарий к новости: Плановые отключения в Мурманске на 23 декабря