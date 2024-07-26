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Мурманская область. Арктика (16+)26.07.24 09:30

В Мурманской области развивается система патриотического воспитания молодёжи

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко и руководитель Единого волонтёрского центра Евгения Чибис встретились с подопечными регионального отделения Центра «ВОИН», открывшегося в апреле 2024 года на базе Центра гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить!» и ориентированного на военно-спортивной подготовке молодежи.

Сейчас в региональном отделении федерального центра «ВОИН», проходят смену 150 детей в возрасте от 14 до 17 лет. Каждый день в центре ребята получают начальные знания и навыки в области тактической медицины, инженерной, тактической и огневой подготовки, организации связи, пилотирования беспилотных летательных аппаратов. Одно из важных направлений деятельности учреждения – это патриотические встречи с известными людьми, представителями власти, силовых структур и общественных движений.

Новыми гостями центра стали депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко и руководитель Единого волонтёрского центра Евгения Чибис. Во время встречи дети в неформальной обстановке смогли задать свои вопросы о выборе жизненного пути и нравственных ценностях, чувстве долга и добровольчестве.

«Центры «На Севере – жить!» и «ВОИН» – это не просто площадки для обучения, а настоящие школы жизни, где ребята получают не только знания, но и ценные жизненные навыки. Они учатся быть самостоятельными, ответственными. Такие центры – важный шаг в формировании у молодежи чувства патриотизма, гражданской ответственности и готовности защищать свою Родину», – отметила Татьяна Кусайко.

«Помимо образовательных программ, которые, несомненно, важны, ребята находят в нем нечто гораздо более ценное – единомышленников. Приятно осознавать, что почти все воспитанники центра активно вовлечены в волонтерскую деятельность, состоят в общественных движениях. Неудивительно, молодежь у нас пробивная. Как говорят они сами: «Мы – патриоты нового поколения». В этих словах – не только гордость за свою страну, но и готовность нести ответственность за её будущее», – подчеркнула Евгения Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в завершении встречи в присутствии ребят Татьяна Кусайко вручила Евгении Чибис грамоту от председателя комитета по обороне Государственной Думы Андрея Валериевича Картаполова за вклад в развитие волонтёрского движения и улучшение условий для семей военнослужащих.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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