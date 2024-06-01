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Мурманская область. Арктика (16+)01.06.24 13:00

В Мурманской области развивается событийный туризм

Спрос на внутренний туризм в России остаётся высоким. Его поддерживает рост доходов граждан, а также высокая стоимость и ограниченная доступность отдыха за рубежом, следует из майского выпуска доклада Банка России «Региональная экономика». Параллельно с ростом спроса на внутренний туризм меняются объём и структура предложения представителей туриндустрии.

«Интенсивность внутреннего туризма также подстегивается активным развитием событийного туризма. По всей России проходят различные мероприятия, позволяющие знакомиться с местной культурой и стимулирующие рост турпотока в регионы. В Мурманской области набирают популярность местные фестивали», – прокомментировал управляющий Отделением Банка России по Мурманской области Юрий Железняк. 

Кроме того, расширяются туристические кластеры, в том числе предназначенные для спортивного отдыха. В Мурманской области в рамках такого кластера развивается горнолыжный курорт с сопутствующей ему инфраструктурой.

В то же время, как отмечают представители отрасли, отдыхающие стремятся сократить расходы на туры, путешествуя самостоятельно без участия оператора. 

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, в фокусе внимания майского выпуска – ситуация с кредитованием и динамикой депозитов, рынок туризма и пассажирских перевозок, а также строительство многоквартирного жилья.

При подготовке доклада используются мнения экспертов, статистика и результаты опросов около 15 тысяч предприятий, 125 из которых работают на территории Мурманской области. Эти данные регулятор учитывает в том числе при принятии решения по ключевой ставке.

 

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