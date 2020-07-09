В Мурманской области реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» проходит в плановом режиме

Министр транспорта и дорожного хозяйства региона Артем Гришин вчера вместе с представителями городского заказчика проинспектировал ремонт на улице Чумбарова-Лучинского в Мурманске.

«Мы выезжаем на все объекты регулярно, чтобы в случае возникающих вопросов своевременно их решать со всеми участниками процесса, – отметил Артем Гришин. – Сейчас мы вступили в наиболее активную фазу реализации национального проекта в Мурманской области. Самое важное – вопрос качества производства работ. Все ответственные службы максимально внимательно следят за этим».

На улице Чумбарова-Лучинского подрядная организация уже полностью отфрезеровала покрытие проезжей части и уложила 80% выравнивающего слоя. Продолжается монтаж бетонных конструкций, бетонирование бортового камня, обустройство тротуаров, замена люков и другие работы.

Всего на объекте будет приведено в порядок 11 тысяч квадратных метров дорожного покрытия и 8 тысяч квадратных метров тротуаров. По словам подрядчика, техники, рабочих и материалов достаточно, завершение работ запланировано в ближайший месяц.