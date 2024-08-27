В Мурманской области реализовано и введено в эксплуатацию 40 проектов резидентов АЗРФ и ТОР

Вчера на оперативном совещании в региональном правительстве обсудили результаты работы преференциальных режимов Арктическая зона РФ и ТОР «Столица Арктики» за первое полугодие 2024 года.

Губернатор Андрей Чибис отметил, что на 1 июля 2024 года в Мурманской области зарегистрировано 259 резидентов ТОР и АЗРФ, почти 40 из которых оформили статус в первом полугодии 2024-го. Пакет федеральных законов о государственной поддержке предпринимательской деятельности в АЗРФ вступил в силу в августе 2020 года.

«Экономический эффект от их работы уже составил 226 млрд рублей, вложенных в экономику Мурманской области, и пять тысяч семьсот рабочих мест. Среди реализованных проектов этого года: новое краболовное судно, автоматизированный складской комплекс по хранению рыбомороженной продукции. В высокой степени готовности: комплекс перегрузки угля «Лавна», морской порт и нефтебаза «Витино» и другие. Мы сохраняем позицию лидеров по количеству резидентов АЗРФ», – сказал глава региона.

Подробнее о результатах работы доложила министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/