В Мурманской области реализуется 141 инвестиционный проект с инвестициями более 658 млрд рублей

Сегодня на оперативном совещании в правительстве Мурманской области прозвучала тема реализации инвестиционных проектов. Губернатор Андрей Чибис отметил, что в регионе в настоящее время реализуется 141 проект с созданием почти 25 тысяч рабочих мест и инвестициями более чем на 658 млрд рублей.

«В первую очередь, эти проекты для нас – это новые рабочие места. И ещё раз прошу обратить внимание, что они, прежде всего, должны создаваться для наших жителей. А для этого нам нужно переориентировать нашу систему образования на подготовку кадров для наших инвестпроектов, кадров для нашей экономики», – отметил Андрей Чибис.

Глава региона также отметил, что на прошлой неделе запущено строительство порта «Лавна» – ключевого элемента Мурманского транспортного узла. Он обеспечит работой 1200 человек на этапе стройки и более 650 специалистов – на этапе функционирования, сообщает региональное Министерство информационной политики.