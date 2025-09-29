В Мурманской области реализуется более 80 корпоративных программ по укреплению здоровья сотрудников

Министерство здравоохранения Мурманской области подвело итоги конкурса на лучшую корпоративную программу по укреплению здоровья сотрудников «Здоровый коллектив» среди учреждений и предприятий Мурманской области.

«В Мурманской области в рамках федерального проекта «Здоровье для каждого» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» успешно реализуется 81 корпоративная программа по укреплению здоровья работающих в 67 организациях, включая промышленность, здравоохранение, культуру, образование. За этот год разработано и внедрено 8 корпоративных программ на базе 6 учреждений. Также в этом году в рамках губернаторского проекта «На Севере – малыш» стратегического плана «На Севере – жить!» разработана программа, направленная на сохранение репродуктивного здоровья. Это комплекс мер, направленных на поддержание репродуктивной функции, предотвращение заболеваний, влияющих на зачатие и течение беременности. Это способствует рождению здоровых детей и демографическому развитию региона», – отметила Екатерина Сулима, первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области.

Гран-при конкурса завоевал Мурманский областной центр повышения квалификации специалистов здравоохранения. Первое место завоевали Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека и Мурмашинская школа №1. На втором месте – дошкольное образовательное учреждение № 58 г. Апатиты и Печенгская центральная районная больница. Третье место получила Мурманская областная детская клиническая больница. Награды в номинации «Открытие года» удостоена Центральная районная больница ЗАТО г. Североморск. В номинации «Командная работа» жюри отметило Оленегорскую центральную районную больницу.

На сегодняшний день в регионе реализуются корпоративные программы, нацеленные на повышение физической активности сотрудников (20 программа), отказ от потребления никотинсодержащей продукции (12 программ), снижение употребления спиртосодержащей продукции (1 программа), сохранение психологического здоровья и благополучия (13 программ), популяризацию здорового питания (10 программ) и комплексные программы по сохранению и укреплению здоровья работающих (25 программ).

Как отмечает Министерство здравоохранения Мурманской области, корпоративные программы позволяют снизить уровень заболеваемости сотрудников, улучшить качество жизни, повысить производительность труда.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554127/#&gid=1&pid=2