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Мурманская область. Арктика (16+)23.06.20 08:30

В Мурманской области реализуется комплекс мер поддержки безработных граждан

В Мурманской области увеличено минимальное пособие по безработице. На май-июль минимальное пособие увеличивается в 3 раза - до 4500 рублей. Тем, кто уже получает минимальное пособие, перерасчет будет сделан автоматически. Планируемая дата начала выплат - 25 июня. Дополнительно обращаться в службу занятости не требуется. Доплата на детей для всех получающих пособие.

В течение лета все безработные граждане с детьми могут получать пособие в увеличенном размере. На каждого несовершеннолетнего ребенка назначается дополнительно по 3 тысячи рублей. Если безработными зарегистрированы оба родителя, то доплата назначается одному из них. Никаких дополнительных действий для получения выплат предпринимать не надо. Центры занятости самостоятельно проверят все ранее поданные заявления на постановку на учет в качестве безработных, наличие детей и назначат дополнительные выплаты.

Кроме того, индивидуальным предпринимателям, прекратившим деятельность после 1 марта, предусматривается пособие по безработице в максимальном размере - 12130 рублей на 3 месяца, начиная с июня, но не позднее, чем до 1 октября. Для получения пособия необходимо зарегистрироваться в качестве безработного. Для тех, кто уже зарегистрирован, пособие, начиная с июня, будет автоматически пересчитано, при этом общий период выплаты пособия - 3 месяца.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, для официально зарегистрированных безработных, у которых после 1 марта закончился период выплаты пособия, а трудоустройство так и не состоялось, предусмотрено продление сроков выплаты пособия на 3 месяца, но не позднее чем до 1 октября 2020 года. При продлении гражданин получает те же выплаты, что и в основной период получения пособия, но не меньше установленного на момент переназначения минимального пособия и не больше установленного максимального. Для продления обращаться в службу занятости не требуется. Центры занятости назначат продление самостоятельно.

Перерасчёт пособий и переназначение выплат проводятся в течение 2 недель. Ещё 3 рабочих дня требуется на перечисление средств банковскими организациями. Граждане, уже получающие пособие, должны получить перерасчёт до 1 июля. Те, у кого срок выплаты пособия по безработице истек к моменту вступления постановления Правительства в силу (13 июня), также получат средства до 1 июля. Если к 1 июля перерасчёт не проведён, необходимо обратиться в центр занятости населения по месту жительства или на «горячую линию» Роструда 8 (800) 707-88-41.

 

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