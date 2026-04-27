Мурманская область. Арктика (16+)27.04.26 16:30

В Мурманской области реализуется комплексная программа «Женщины за жизнь», направленная на поддержку семьи, материнства и детства

Партнёром выступает благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и детства «Женщины за жизнь» при поддержке благотворительного фонда Андрея Мельниченко.

Поддержка семьи, материнства и детства – одно из ключевых направлений работы правительства региона. Для Мурманской области важно не только развивать меры поддержки, но и повышать качество сопровождения семьи на всех этапах. Это позволит обеспечить женщину вниманием и заботой со всех сторон.

«Мы заинтересованы в том, чтобы каждая женщина в Мурманской области знала: она не одна, помощь рядом, и эта помощь может быть получена своевременно, профессионально и с уважением. Программа «Здравствуй, мама» полностью отвечает этим задачам и органично встраивается в региональную демографическую политику», – сказал Сергей Чуксеев, первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области.

В рамках реализации проекта «Здравствуй, мама» в Мурманской области обучение, семинары и тренинги прошли более 150 врачей родовспомогательных учреждений, педагогов, психологов для поддержки беременных женщин в ситуации репродуктивного выбора.

Фонд передал региону серию фотопортретов по итогам выставки проекта «Рожденные вопреки» с историями людей, жизнь которых сохранили и 1500 информационных папок для женских консультаций. В этих папках поздравление от министра здравоохранения Мурманской области, буклет с мерами федеральной и региональной поддержки, дневником будущей мамы, пинетки для малыша. Информационные папки вручаются женщинам, когда они, узнав о беременности, приходят в женские консультации и на встречу с психологом.

Также организована работа анонимной, круглосуточной, бесплатной горячей линии «Здравствуй, мама» по номеру 8 800-2000-492 для неотложной психологической помощи беременным женщинам и их близким.

В рамках пресс-конференции «Реализация демографической программы «Здравствуй, мама» провели запуск первого в России одноименного мобильного приложения, разработанного для психологической и информационной поддержки будущих мам. Мурманская область выступает первым регионом по внедрению данного цифрового инструмента.

«Здравствуй, мама» – о том, чтобы в момент уязвимости женщина встретила не давление и не растерянность, а помощь, уважение и понятный маршрут поддержки. Поддержка женщины начинается не с отчёта и не с формального документа – она начинается с отношения. И именно такую систему отношения, сопровождения и помощи мы выстраиваем с помощью демографической программы «Здравствуй, мама», – отметила Наталья Москвитина, президент и основатель фонда «Женщины за жизнь», заместитель председателя комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты РФ.

«Поддержка семьи, материнства и детства – безусловный приоритет для правительства региона. В рамках народной программы «На Севере – жить!» мы консолидируем усилия системы здравоохранения, социальной защиты, общественных организаций и экспертного сообщества. Только совместная работа позволяет сделать помощь действительно доступной и неразрывной. Сегодня на нашей земле встретились два проекта: региональный «На Севере – малыш» и федеральная программа «Здравствуй, мама». Это не дублирование, а взаимное усиление. Мы даём женщине не просто набор мер, а понятный, доброжелательный и человечный вход в систему поддержки», – отметил Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, в пресс-конференции также приняли участие Александр Залесный, руководитель Перинатального центра, главный внештатный специалист акушер-гинеколог, главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью министерства здравоохранения Мурманской области, кандидат медицинских наук, Ольга Панычева, психолог Центра охраны здоровья семьи и репродукции Перинатального центра, Юлия Трифонова, председатель Центра защиты материнства «Колыбель», специалисты фонда «Женщины за жизнь».

Личными историями поделились Мария Поднебесникова, мама шестерых детей и Андрей Черемных, специалист «Движения Первых», участник патриотического воспитания молодежи.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/566542/#&gid=1&pid=2

