В Мурманской области реализуется комплексная система поддержки активной и талантливой молодёжи

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, поддержка активной и талантливой молодёжи остаётся одним из приоритетов региональной политики Мурманской области. Вчера на совещании регионального правительства были представлены меры, которые сегодня помогают молодым северянам реализовывать себя в учёбе, профессии, творчестве, спорте и общественной жизни в рамках губернаторского плана «На Севере — жить!».

С 2019 года в регионе последовательно выстраивается комплексная система молодёжной политики. Сегодня в Мурманской области действует 44 меры поддержки, включая стипендии, гранты, компенсации и выплаты. За последние пять лет объём финансирования молодежной политики из областного бюджета увеличен в 15 раз, что позволило расширить охват и сделать поддержку более адресной.

Одним из ключевых направлений остаётся стипендиальная поддержка. С 2021 по 2025 год именные и специальные стипендии Губернатора Мурманской области по линии комитета молодежной политики получили 1049 лауреатов на общую сумму 98 млн рублей. Стипендии присуждаются одарённым школьникам, студентам и представителям работающей молодежи за достижения в учебной, научной, профессиональной, творческой, спортивной и общественной деятельности. В 2025 году порядок подачи заявок был упрощён и стал ориентированным на личные результаты соискателей.

Важным инструментом поддержки остаётся грантовая система. С 2021 по 2025 годы гранты Губернатора получили 113 социально значимых молодёжных проектов на сумму 52 млн рублей. Эти инициативы направлены на патриотическое воспитание, развитие добровольчества, профилактику негативных явлений и поддержку молодежного предпринимательства. Среди реализованных проектов — документальные фильмы о героях-северянах, инициативы, посвящённые участникам СВО, а также программа «Молодой бизнес Арктики».

Системная поддержка оказывается и в сфере культуры. Молодые кинематографисты получают гранты на реализацию авторских проектов, а начинающие литераторы ежегодно поощряются литературной премией Губернатора Мурманской области имени Константина Баёва и Александра Подстаницкого.

В сфере физической культуры и спорта действуют единовременные денежные вознаграждения спортсменам и тренерам за высокие достижения, а также гранты для школьных и студенческих спортивных клубов, что способствует развитию массового спорта и подготовке спортивного резерва.

Поддержка молодёжи в науке и образовании остаётся стратегическим приоритетом. В регионе действуют именные стипендии для студентов колледжей и вузов, молодых учёных и аспирантов, а также социальные меры — участие в программе «Свой дом в Арктике» и компенсация аренды жилья.

Мурманская область активно включена в федеральную молодёжную повестку: в 2025 году более 300 молодых жителей региона приняли участие в форумах и фестивалях федерального и международного уровня.

Высокая вовлечённость молодёжи подтверждает эффективность реализуемых мер: в 2025 году в мероприятиях гражданской и социальной направленности приняли участие свыше 40 тысяч молодых северян. Реализуемая политика формирует устойчивую среду для развития молодёжи и закрепления кадров в Арктике.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/560735/#&gid=1&pid=1