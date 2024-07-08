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Мурманская область. Арктика (16+)08.07.24 15:30

В Мурманской области реализуется комплексная система социальной поддержки: количество многодетных семей – более 9,5 тысячи, и постоянно растёт

В рамках оперативного совещания первый заместитель губернатора Оксана Демченко поздравила жителей Кольского Заполярья с Днём семьи, любви верности. Первый вице-губернатор отметила, что поддержка семей – безусловный приоритет в работе регионального правительства.

«Семья для каждого из нас — это главное в жизни. Всех, кто только создал семью, или многие годы бережёт семейный очаг, – с праздником!  Благодаря реализации федеральных программ и регионального стратегического плана «На Севере – жить» мы уже достигли определённых успехов в поддержке наших семей. Один из прекрасных примеров – уникальная программа «Зарплата мамы», которая уже показала свою востребованность и результативность. С момента внедрения меры поддержки её получили уже почти 9,5 тысячи северянок», – подчеркнула Оксана Демченко. 

Первый вице-губернатор отметила, что число получательниц выросло кратно – почти в 5 раз с 2021 года. Этому способствовало снятие возрастного ценза, которое произошло по итогам встречи губернатора Андрея Чибиса с президентом Владимиром Путиным в 2022 году.

«Кроме того, этим летом по решению Андрея Владимировича было снято ещё одно ограничение: теперь обратиться за «Зарплатой мамы» можно в любое время до достижения ребенком возраста 1,5 лет. При этом жительница региона, в том числе переехавшая в Мурманскую область, сможет получить предусмотренные выплаты за весь период с момента рождения ребёнка. Подчеркну, мера помогла достичь принципиально важного показателя – мы преодолели отрицательную динамику рождаемости первых детей. То есть первых детей у нас стало рождаться больше», – сказала Оксана Демченко. 

Первый вице-губернатор также отметила, что за последние годы в регионе стало на 40% больше многодетных пар, которые воспитывают трёх и более детей.

«Сейчас таких семей уже 9,5 тысячи. В Мурманской области для данной категории внедряются дополнительные меры поддержки. Во исполнение указа Президента России в этом году, начиная с 1 февраля, расширяется мера поддержки по оплате жилья, в неё включена и оплата жилого помещения, а не только коммунальных услуг. Мера коснётся более 3,5 тысячи человек. Кроме того, с этого года ежегодно ко Дню знаний многодетные семьи будут получать 5300 рублей на каждого ребёнка. В этом году мера поддержки коснётся 17 тысяч человек», – перечислила Оксана Демченко.   

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, о работе и совершенствовании системы социальной поддержки семей с детьми и формировании семейных ценностей в ходе оперативного совещания подробно рассказал министр труда и социального развития региона Сергей Мякишев.

 

Фото: https://gov-murman.ru

 

Комментарии

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