В Мурманской области реализуется образовательная программа «Социальное предпринимательство»

В Мурманской области вчера стартовала бесплатная федеральная образовательная программа по социальному предпринимательству.

Семинары пройдут в течение четырёх дней – с 13 по 16 июля. Более 50 участников присоединятся к занятиям как очно, так и в онлайн-формате, в соответствии с противоэпидемическими ограничениями. Курс организован на базе центра «Мой бизнес» ЦПП МО при поддержке регионального министерства развития Арктики и экономики и АО «Деловая среда» от Сбербанка.

«Социальный бизнес всегда занимает особое место. Если обычный бизнес в первую очередь нацелен на получение прибыли, то вы, помимо прочего, несёте ещё и важную социальную миссию», – отметил на открытии мероприятия заместитель министра развития Арктики и экономики Мурманской области Андрей Варич.

Цель программы – повысить знания и усовершенствовать навыки в процессе реализации проектов социального предпринимательства.

В процессе обучения участники проведут анализ действующего проекта и определят точки роста, составят бизнес-модель, определят ценности продукта или услуги, разработают медиаплан, а также составят стратегию выстраивания личного бренда социального предпринимательства.

По окончании программы субъекты малого и среднего предпринимательства, включённые в реестр социальных предпринимателей, получат соответствующий сертификат и смогут принять участие в конкурсе грантов, который пройдёт в регионе уже в сентябре этого года.

Социальные гранты предоставляются в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики.