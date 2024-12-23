В Мурманской области реализуется пилотный проект по внедрению системы долговременного ухода

С сентября 2023 года Мурманская область является участником пилотного проекта по внедрению в субъекте системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.

В рамках проекта граждане, имеющие ограничения в самообслуживании, передвижении, но при этом желающие оставаться в привычной среде, обеспечиваются квалифицированной помощью по уходу на дому.

На реализацию мероприятий проекта в 2025 году направлено 255 млн рублей, из них 235 млн рублей – средства федерального бюджета.

Как отмечает Министерство труда и социального развития Мурманской области, для отработки механизмов системы долговременного ухода определены 6 пилотных учреждений – Мурманский, Кольский, Кандалакшский, Кировский, Апатитский, Мончегорский центры социального обслуживания населения.

Услуги по уходу на регулярной основе получают 270 человек. В 2025 году численность получателей услуг по уходу будет увеличена до 281 человека.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/