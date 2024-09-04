В Мурманской области реализуется порядка 30 мер поддержки активной и талантливой молодёжи

В Мурманской области отдельное внимание уделяется стимулированию молодежи к различным видам самореализации и развитию. В настоящее время для поддержки и стимулирования молодых, активных, талантливых северян в рамках стратегического плана «На Севере – жить» реализуется порядка 30 различных мер: развитие инфраструктуры для молодежи, стипендии, гранты, компенсации различного рода, благодаря которым молодые люди, могут реализовать себя, свои проекты, принести реальную пользу окружающим и родному региону. Об этом 3 сентября в ходе оперативного совещания рассказала председатель Комитета молодежной политики Мурманской области Мария Чернышева.

Всего за период с 2019 по 2024 годы по инициативе губернатора Андрея Чибиса уровень этой поддержки кратно вырос. Объём финансирования составил порядка более 4 миллиардов рублей.

«За последние пять лет объём регионального финансирования на различные мероприятия по реализации государственной молодёжной политики в Мурманской области увеличен в 15 раз. По линии Комитета молодежной политики в 2024 году предусмотрены такие меры поддержки, как стипендии. Одна из них – именная стипендия губернатора Мурманской области одаренным детям и учащейся молодежи, которая вручается за серьезные успехи в учебной и научной, художественно-культурной, спортивной и общественной деятельности. В 2019 году размер выплат по стипендиям был увеличен вдвое с 50 тысяч рублей до 100 тысяч рублей и с 18 тысяч до 37 тысяч рублей. В 2020 году, в год 75-летия Великой Победы, было принято решение об увеличении количества присуждаемых стипендий со 105 тысяч рублей до 131 тысяч рублей, введена новая номинация «За активное участие в военно-патриотической деятельности». В обновленных условиях за период с 2021 года лауреатами стали 387 человек, ежегодный объем финансирования составляет 5,2 млн рублей», – доложила Мария Чернышева.

Еще одна весомая мера поддержки – специальная стипендия губернатора Мурманской области для активной молодежи региона. На нее могут претендовать представители работающей молодежи. Эта мера действует с 2023 года, и сейчас такую стипендию уже получают вторая 100 (сотня) представителей активной и инициативной молодежи, ежемесячно, в течение года, в размере 15 тысяч рублей. Заявочная кампания на эти меры поддержки стартует 30 сентября текущего года.

Еще одно важное направление в сфере поддержки молодежи – предоставление грантов на реализацию молодежных социально значимых проектов и программ.

Как отметила Мария Чернышева, всего за период с 2021 года по 2024 год такую поддержку уже получили 100 проектов в самых разных сферах. Всего на цели поддержки молодежных проектов было направлено из областного бюджета 45 млн рублей.

Среди наиболее ярких реализованных проектов отмечен проект «Правнуки Победы: память сохраним» волонтерского объединения ЗАТО Заозерск, который включал в себя ряд мероприятий и событий по патриотической работе с детьми и молодёжью; проекты «Сила женщины - в её красоте» и проект «ДругаЯ», направленные на работу с женщинами, попавшими в трудную жизненную ситуацию, а также создание в рамках регионального гранта дома «СВОя семья», который объединил семьи наших защитников. Это не просто штаб Комитета семей воинов Отечества, а настоящий дом, в котором бережно хранится история о героях СВО. Среди экспонатов хранятся вещи, которые передали в него семьи военнослужащих, в том числе письма с фронта.

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, поддержка активной и талантливой молодёжи Кольского Заполярья будет продолжена и в будущем. Направления и приоритеты этой работы были обозначены на форуме «На Севере – жить», который прошел 28 августа: увеличение доли молодежи в регионе и создание комфортных условий для молодежи и раскрытия ее потенциала.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/