В Мурманской области реализуется программа обучающих мероприятий по безопасности дорожного движения среди детей младшего и школьного возраста в образовательных учреждениях

Занятия организованы в соответствии с задачами национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

В ходе проведения мероприятий ребятам рассказывают о статистике дорожно-транспортных происшествий за год, разъясняют права и обязанности различных категорий участников дорожного движения, а также меры административной ответственности за совершение правонарушений в сфере безопасности дорожного движения. Все учащиеся получают ответы на интересующие их вопросы по правилам дорожного движения.

Кроме того, накануне новогодних праздников автоинспекторы провели акцию «Полицейский Дед Мороз». Пешеходам напомнили, что переходить проезжую часть необходимо только по пешеходным переходам, убедившись в безопасности, а также пользоваться световозвращателями в темное время суток. Родителям рекомендовали ещё раз повторить с детьми правила и самим быть примерным участником дорожного движения.

Проводятся циклы мероприятий «Безопасные каникулы», «Пристегнись», «Будь заметней на дороге» и другие, в ходе которых автоинспекторы совместно с представителями отрядов ЮИД призывают водителей и пассажиров к необходимости использования пассивных средств безопасности в автомобилях, а также использованию световозвращающих элементов. Ребята вручают водителям памятки и светововращающие элементы, которые изготавливают собственноручно.

Сотрудники Госавтоинспекции подчеркивают, что использование ремней безопасности зачастую оказывается единственной причиной спасения от травм или даже гибели водителя и пассажиров в момент ДТП, призывают водителей к строгому соблюдению правил дорожного движения и использованию детских автокресел при перевозках детей.

«Кампания по привлечению внимания взрослых и детей к факторам риска на дорогах – одна из важных задач дорожного проекта. Уже сейчас ситуация на дорогах меняется, такие профилактические мероприятия будут обязательно продолжены», – отметила министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова.

Фото: https://gov-murman.ru