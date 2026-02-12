В Мурманской области реализуется программа по улучшению визуального облика региона в рамках губернаторского плана «На Севере – жить!»

С 2021 года в Мурманской области подсветили более 200 фасадов, включая многоквартирные дома, социальные значимые объекты и муралы. Архитектурно-художественная подсветка является важным продолжением огромной части работы по капитальному ремонту фасадов, ввиду комплексного подхода к преображению городских пространств.

Как сообщает vk.com/murman_sever, в 2025 году подсветку установили более чем на 30 домах в Мурманске, Североморске, Мончегорске и Печенгском округе.

Во флотской столице архитектурная подсветка украсила дома на ул. Морской и ул. Сафонова. Выбор не случаен. Так, на ул. Морская, 12 находится настоящий дом-корабль. Здание спроектировал почётный гражданин города, автор генерального плана Североморска Анатолий Шашков. В нём планировали разместить высший командный состав Северного флота. Этим обусловлен необычный вид дома - в форме корабля.

В Мурманске в прошлом году с привлечением средств внебюджетных источников финансирования подсветили отель «Азимут». Медиафасад показывает природу Кольского Заполярья и культурные символы региона. Экран состоит из более 19 тысяч LED-модулей площадью порядка 1000 кв. метров.

Также, главная артерия столицы Кольского Заполярья украшена 33 светодинамическими растяжками, в каждой из которых 3 тысячи светодиодов. В 2025 году сценарии сменяли более 20 раз. На растяжках можно увидеть северное сияние, Вифлеемскую звезду, китов и медведей, снежинки и солнце, ледокол Ленин, флаг России и Вечный огонь.

В 2026 году устройство архитектурной подсветки в Мурманской области продолжится. Например, в Апатитах подсветят центральные фасады многоквартирных домов.