В Мурманской области реализуют программу развития медицины в Арктической зоне с применением дистанционного мониторинга пациентов с хроническими заболеваниямиС мая возобновляется прямое авиасообщение между Мурманском и Минском
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Мурманская область. Арктика (16+)21.01.25 15:30

В Мурманской области реализуют программу развития медицины в Арктической зоне с применением дистанционного мониторинга пациентов с хроническими заболеваниями

Вчера на оперативном совещании в правительстве Мурманской области первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области Екатерина Сулима доложила о результатах мониторинга здоровья северян, который проводился по поручению губернатора Андрея Чибиса.

Программа развития медицины в Арктической зоне, одобренная главой региона, направлена на мониторинг врачами жизненно важных показателей здоровья взрослых пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом 2 типа, а также детей до 17 лет с отитами, находящихся на диспансерном учёте.

Как отметила Екатерина Сулима, лидирующие места занимают заболевания сердечно-сосудистой системы – их доля составляет 13,8%, а также эндокринологические заболевания, в частности сахарный диабет 2 типа, в настоящее время на диспансерном учёте состоят более 22 тысяч пациентов. Среди детского населения преобладают заболевания ЛОР-органов, в частности отиты. Особые климатические условия повышают риск хронизации и осложнения заболеваний ЛОР-органов у детей. Ежегодно регистрируется более 16 тысяч таких случаев.

«Во многих регионах нашей страны уже реализуется проект по дистанционному мониторингу за состоянием здоровья граждан. Пациентам, имеющим отклонения в состоянии здоровья и состоящим на диспансерном наблюдении, выдаются носимые устройства (например, тонометры, глюкометры и другие), частично используется искусственный интеллект для анализа данных. Основная цель – контроль за состоянием здоровья граждан, подбор и коррекция терапии. Также мы получили положительное экспертное мнение национального медицинского центра Алмазова о целесообразности реализации программы развития медицины в Арктической зоне в Мурманской области, в том числе с целью увеличения продолжительности жизни», – подчеркнула Екатерина Сулима.

Программа осуществляется онлайн на цифровой платформе медицинской компании «СберЗдоровье» (входит в Индустрию здоровья «Сбера») с применением специальных устройств, которые позволяют контролировать важные показатели здоровья. Она позволит нормализовать состояние наблюдаемых, снизить риски развития осложнений, сократить количество случаев потери работоспособности, госпитализации, вызовов скорой помощи.

Как отмечает Министерство здравоохранения Мурманской области, такой подход уже показал высокие результаты в 69 регионах России. Например, в Ленинградской области в программе приняли участие более 70 тысяч пациентов, которые находились под наблюдением 330 врачей региона. На данный момент уже нормализовано состояние у 72,2% наблюдаемых с артериальной гипертензией и у 51,4% с сахарным диабетом.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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