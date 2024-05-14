В Мурманской области реализуют свыше 150 проектов-победителей губернаторской программы «На Севере – твой проект»

Во время строительного сезона планируется благоустройство дворовых и общественных территорий Мурманской области. Губернатор Андрей Чибис сообщил, что в 2024 году работы запланированы в 17 муниципалитетах.

«Уже заключены контракты на благоустройство дворовых территорий, прилегающих к 66 многоквартирным домам в 17 муниципалитетах. Кроме этого, отремонтируем больше 400 проездов во дворах, выполнив ямочные ремонты», – подчеркнул Андрей Чибис на оперативном совещании в правительстве.

За последние 5 лет в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» в регионе благоустроено 147 общественных пространств, обновлено 995 дворов.

«В регионе также будет вестись активная работа над 7 общественными пространствами в 6 муниципалитетах: в Мурманске, Мурмашах, Апатитах, Спутнике, Полярном и Североморске. Помимо этого, в 2023 году 2 проекта Мурманской области стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства. Это бульвар на улице Энергетиков в городе Полярные Зори и фрагмент улицы Ленина в Ковдоре. Они также будут благоустроены в 2024 году», – сообщил губернатор.

Андрей Чибис подчеркнул, что запланирован большой объём работ, ход которых необходимо взять на контроль.

«Огромный объём работ запланирован, я очень прошу обеспечить за этим жёсткий контроль, чтобы всё было сделано с надлежащим качеством. Главы администраций, исправляйте все недостатки, которые есть по прошлогодним контрактам. Тех, кто не справился, ждут штрафные санкции», – сказал глава региона.

Сейчас у жителей Мурманской области традиционно сохраняется высокий запрос на создание и обустройство детских и спортивных комплексов, благоустройство общественных территорий, которые бы находились в пешей доступности от дома. На оперативном совещании заместитель губернатора – министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова сообщила, что помимо озвученных работ в текущем году будут реализованы 100 проектов-победителей губернаторской программы «На Севере – твой проект!» Конкурсный отбор состоялся в 2023 году.

«Реализации ждут 25 проектов по направлению «Ремонт социальных объектов», 47 проектов по направлению «Ремонт подъездов» и 28 проектов по направлению «Благоустройство», – уточнила она.

Второй конкурсный отбор в рамках данной губернаторской программы состоялся в 2024 году. По его итогам на территории региона запланировано устройство 51 площадки: 30 детских площадок в 22 населенных пунктах, 16 спортивных площадок в 9 населенных пунктах, 2 скейт-площадки – по одной в ЗАТО Североморск и Кандалакше, 2 многофункциональные площадки – в Ковдоре и Ревде и одна научная площадка в Полярных Зорях.

Объекты были выбраны в результате голосования по поддержке инициативных проектов на портале «Наш Север», в котором приняли участие более 20 тысяч человек.

«Благодарю всех неравнодушных граждан за активную позицию. Это очень важно, что у нас настроен диалог, что работа по благоустройству города ведется, в первую очередь, на основании пожеланий северян», – отметил губернатор.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, с перечнем проектов-победителей можно ознакомиться на сайте Министерства градостроительства и благоустройства Мурманской области, а также на портале «Наш Север».

Ещё одно голосование, в рамках которого жители региона, выбрали территории, подлежащие ямочному ремонту, состоялось в марте 2024 года. О нем заместитель губернатора Мария Гаврилова рассказала подробно в своём докладе.

Фото: https://gov-murman.ru