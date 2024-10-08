В Мурманской области реализуют уникальную программу и конкурс экологичного кинопроизводства кинопроектов «Зелёный экран»

Вчера в ходе оперативного совещания обсудили ход реализации в регионе программы «Зелёный экран». Губернатор Андрей Чибис подчеркнул, что программа – важная и нужная инициатива, которая позволит вывести на новый безопасный уровень кинопроизводства не только в Мурманской области, но и во всей Арктике. Приём заявок на первый в России конкурс экологичного кинопроизводства проводится до 21 октября.

Напомним, программа «Зелёный экран» по поддержке в сфере экологичного и устойчивого кинопроизводства была запущена по инициативе губернатора Андрея Чибиса. В 2023 году на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме было заключено соглашение между правительством Мурманской области и Ассоциацией продюсеров кино и телевидения.

«Программа «Зелёный экран» включает в себя снижение техногенной нагрузки на природу, посредством сокращения количества ввозимого оборудования и конструкций; создание базы техники и инфраструктуры для съёмок; сотрудничество между кинокомпаниями и локальным бизнесом. Даже в такой сфере, как культура и кино, мы стремимся минимизировать негативное воздействие на хрупкую северную природу», – сказал губернатор.

В рамках программы запущен первый в России конкурс экологичного кинопроизводства кинопроектов с одноименным названием «Зелёный экран». Приём заявок в его рамках будет проходить до 21 октября, а 16 ноября, на международном кинофестивале «Северный характер», – награждены победители.

«Это важная и нужная инициатива, которая позволит вывести на новый безопасный уровень кинопроизводства не только в Мурманской области, но и во всей Арктике. А кинопроизводство, безусловно, набирает обороты. В том числе благодаря мерам поддержки, которые у нас работают», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в рамках плана «На Севере – жить» с 2021 года молодым режиссёрам и продюсерам выделено 14 грантов общим объёмом 7 млн рублей. Всего за пять лет в Мурманской области поддержано более 150 творческих проектов. Предоставлены киноребейты на 37 млн рублей, расходы кинокомпаний при этом составили 169 млн. На каждый рубль, вложенный в кинопроизводство правительством, кинокомпании вложили больше 4 рублей.

«В Мурманской области кратно увеличилось количество производимых картин. Если четыре года назад в регионе снималось в среднем 1,5 картины в год, то сейчас уже более 20 картин, что свидетельствует о том, что мы работаем в правильном направлении», – сказал глава региона.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/