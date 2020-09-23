В Мурманской области реализуются несколько инфраструктурных портовых проектов

О наращивании и модернизации портовых мощностей региона журналу «Морские порты» рассказал руководитель ФГБУ «Администрация морских портов Западной Арктики» Сергей Диденко.

В порту Мурманск ведутся масштабные работы по модернизации и ремонту уже существующих гидротехнических сооружений, строительству новых терминалов, проводятся гидротехнические изыскания для их строительства.

Во-первых, начался поэтапный ввод в эксплуатацию причалов Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в среднем колене Кольского залива.

Во-вторых, реализуются мероприятия по комплексному развитию Мурманского транспортного узла, включая строительство угольного терминала «Лавна» и объектов федеральной собственности. Данный проект увеличит мощность порта на 18 млн тонн при 167 судозаходах в год на 1-ом этапе и при 331 судозаходе в год на 2-ом этапе.

В-третьих, реализуется План первоочередных мероприятий по реализации инвестиционного проекта «Морской перегрузочный комплекс сжиженного природного газа в Мурманской области» (МПК СПГ). Ввод в эксплуатацию перегрузочного комплекса намечен на 2022-2023 годы.

В текущем году ведутся ремонтные работы причалов АО «Мурманский морской торговый порт», модернизация причалов ООО «Мурманский балкерный терминал».

Распоряжением правительства РФ от 20.09.2019 г. № 2138-р внесены изменения в границы морского порта Мурманск. Корректировки связаны с изменением границ акватории в целях включения в границы порта трех водных участков в районе восточной части Кильдинского пролива, на которых организован временный рейдовый перегрузочный комплекс (ВРПК), предназначенный для перевалки сжиженного природного газа (СПГ) по схеме «борт – борт». Рейдовые места № 1, 2 и 3 ВРПК СПГ в восточной части Кильдинского пролива введены в эксплуатацию с 16 марта 2020 года.