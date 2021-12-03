В Мурманской области реализуются проекты по развитию круизного туризма

О развитии круизного туризма в Мурманской области сегодня рассказала заместитель губернатора Ольга Кузнецова на пленарной сессии «Устойчивое развитие круизного туризма в Арктике» Международного форума «Арктика: настоящее и будущее» в Санкт-Петербурге.

Как пояснила вице-губернатор, круизный туризм в Мурманской области реализуется по двум основным направлениям: российским ледоколом «50 лет Победы» – этот круиз стал победителем конкурса «Сокровища России», проводимого журналом «National Geographic Traveler», и иностранными лайнерами вдоль арктического побережья России.

«В допандемийном 2019 году в Мурманск заходили 4 круизных лайнера, на которых находились более 1400 туристов. Потенциал развития этого вида туризма у региона огромный, ведь морской порт Мурманск – единственный незамерзающий порт российского Заполярья, способный принимать суда в режиме круглогодичной навигации», – отметила Ольга Кузнецова.

Новые предложения в сфере круизного туризма в Мурманской области обеспечит реализация масштабного проекта компании «Валла-Тунтури». Инвестор создаст туристический кластер на побережье Баренцева моря вблизи губы Малая Волоковая и мыса Лисий, в непосредственной близости с природным парком «Полуострова Рыбачий и Средний».

«Период реализации проекта 2021-2026 г. В составе обширного туристического проекта запланировано строительство, в том числе, морского порта с возможностью приема круизных судов. Концепция развития проекта предполагает также создание круизных маршрутов. Еще одно перспективное направление – Кандалакша», – поясница вице-губернатор.

Как сообщает региональный комитет по туризму, уже сейчас в Кандалакше проходят работы по благоустройству набережной, а проект по реконструкции причала №9, находящегося в морском порту на Белом море, направлен для включения в национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/429609/