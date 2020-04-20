В Мурманской области региональными мерами поддержки могут воспользоваться около 6700 предприятий малого бизнеса, пострадавших в условиях пандемии COVID-19

В Мурманской области региональными мерами поддержки могут воспользоваться около 6,7 тысячи предприятий малого бизнеса, пострадавших из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. О ходе работы по предоставлению поддержки предпринимателям сегодня на оперативном совещании рассказала заместитель губернатора Ольга Кузнецова.

Как подчеркнула вице-губернатор, уже заработал весь пакет мер, направленных на защиту предпринимателей и создание для них долгосрочных льготных условий, который на прошлой неделе был единогласно поддержан Мурманской областной Думой.

На региональном уровне постоянно расширяется перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших от коронавируса, которые могут воспользоваться региональными мерами поддержки. Сегодня к ним относятся около 6,7 тысячи предприятий малого бизнеса. Кроме того, в пятницу был расширен федеральный перечень пострадавших отраслей, в него была добавлена розничная торговля по отдельным ОКВЭД – таким образом, теперь еще большее количество предпринимателей смогут воспользоваться такой мерой федеральной поддержки как займ под 0% на выплату зарплаты.

Как отметила Ольга Кузнецова, одна из наиболее значимых мер поддержки для предпринимательского сообщества сегодня – снижение на три года ставок по налогу: с 15% до 5% ставки по УСН с объектом налогообложения «доходы минус расходы», с 6% до 1% – по группе «доходы». Вице-губернатор особо подчеркнула, что это снижение коснется всех категорий СМСП, независимо от того, относятся ли они к перечню пострадавших отраслей. Существенно снизит нагрузку на отдельные категории предпринимателей и снижение патентных платежей.

Активно идет рассмотрение заявок на предоставление НМК «ФОРМАП» займов до 1 млн рублей по пониженной ставке под 1%. Напомним, займы выдаются на 2 года, сфера их использования не ограничена, допускается наличие у получателя задолженности по налогам. Уже заключено 10 договоров, еще 14 заявок находятся на рассмотрении. В связи с высокой востребованностью данной меры поддержки правительством региона было принято решение о её дофинансировании из резервного фонда в размере 50 млн рублей.

Активно идет приём заявок на предоставление губернаторских стартапов – грантов до 1 млн рублей на поддержку предпринимательской инициативы.

Еще одна важная мера – снижение ставок по налогу на имущество для собственников объектов недвижимого имущества, которые в апреле не взимают плату с арендаторов и в период с 1 мая по 30 июня снизят арендную плату не менее чем на 30%. Как подчеркнула Ольга Кузнецова, очень важно, что закон направлен как на поддержку собственников помещений, так и на конечных арендаторов. Также на уровне правительства Мурманской области принято решение об отсрочке арендной платы в 2020 году за пользование государственной и муниципальной собственностью, а также о моратории на увеличение арендной платы. Подобные меры рекомендовано принять и на уровне муниципальных образований.

Ольга Кузнецова также напомнила, что и на региональном, и на федеральном уровне предусмотрены целевые субсидии предпринимателям на поддержку занятости. Для индивидуальных предпринимателей, у которых нет наёных работников, размер региональной субсидии соответствует 1 МРОТ – 27899 рублей, для предпринимателей с наёмными работниками – не более 5 МРОТ на получателя. На федеральном уровне данная мера поддержки заработает с 1 мая. Заявку можно будет подать через «личный кабинет налогоплательщика». Выплаты за апрель будут осуществляться не позднее 18 мая, за май – в июне. Необходимым условием является сохранение численности персонала в объеме не менее 90% по сравнению с апрелем текущего года.

Также среди мер поддержки – образовательные программы для бизнес-сообщества, в которых пользователи ресурсов регионального Центра поддержки предпринимателей принимают активное участие.

«Важно подчеркнуть – все меры поддержки, которые зависят от регионального правительства и средств областного бюджета, заработали в полном объеме. Это работает и доступно», – подчеркнул Андрей Чибис и ещё раз поблагодарил Мурманскую областную Думу за оперативное принятие региональных законопроектов, направленных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, пишет Министерство информационной политики Мурманской области.