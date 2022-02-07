В Мурманской области региональный маткапитал с 1 июня вырастет до 141,5 тысячи рублей

В Мурманской области с 1 июня вырастет сумма регионального материнского капитала. Он будет увеличен со 136 тысяч до 141,5 тысяч рублей. Об этом сегодня сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе оперативного совещания в правительстве.

«С 1 февраля проиндексированы на 8,4% ряд федеральных пособий, в том числе материнский капитал. А с начала года средствами регионального маткапитала можно воспользоваться сразу после рождения (усыновления) третьего и последующих детей. Ранее это было возможно только после достижения ребёнком полутора лет. В отличии от федерального маткапитала наш – многократный», – подчеркнул глава Мурманской области.

Также в этом году единовременное пособие при поступлении ребёнка в первый класс будет увеличено и составит более 4,9 тысячи рублей. Заявления на выплату начнут принимать с 1 июня. Многодетные семьи, как и раньше, смогут воспользоваться поддержкой вне зависимости от дохода.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор добавил, что в Кольском Заполярье действует 24 меры поддержки семей с детьми, 16 из которых – региональные. Всего разные виды социальной поддержки получают около 60 тысяч семей региона.

Более половины мер поддержки семьям с детьми предоставляются в беззаявительном порядке. Подробнее в ходе оперативного совещания об этом расскажет министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.