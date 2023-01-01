В Мурманской области регламентированы условия содержания и выгула домашних животных

В Мурманской области принято постановление регионального правительства «Об утверждении Требований к содержанию и выгулу домашних животных в Мурманской области». В подготовке документа принимали участие представители приютов для животных, зоозащитных организаций, общественных инспекторов в области обращения с животными.

Постановлением устанавливаются требования к содержанию и выгулу домашних животных в Мурманской области. Согласно порядку, владельцы обязаны обеспечивать животных местом содержания, обеспечить условия, соответствующие биологическим и индивидуальным особенностям животных, естественные потребности животных. Предусмотрена обязательная регистрация собак с занесением в базу данных идентифицированных животных.

Кроме этого, постановление закрепляет за собственниками животных следующие обязанности: предотвращать появление нежелательного потомства; в случае смерти животного обеспечить утилизацию его трупа путем сжигания; в случае нанесения животным покусов человеку или животному сообщать об этом в государственное областное бюджетное ветеринарное учреждение «Мурманская областная станция по борьбе с болезнями животных»; не допускать причинение вреда домашними животными жизни и здоровью граждан или их имуществу, а также имуществу юридических лиц; предоставлять домашних животных для осмотра, диагностических исследований и обработок по требованию специалистов государственной ветеринарной службы Мурманской области, и другие.

Как сообщает региональный комитет по ветеринарии, ограничена возможность нахождения домашних животных на детских и спортивных площадках, территориях образовательных, в том числе дошкольных организаций, организаций здравоохранения, а также в помещениях магазинов, организаций общественного питания, организаций культуры и иных организаций в случае наличия при входе в указанные помещения информации о запрете посещения с домашними животными. Установлены ограничения, связанные с выгулом домашних животных.

Ознакомиться с документом можно на портале «Электронный бюллетень правительства Мурманской области» по ссылке: https://vk.cc/ckfHt4.