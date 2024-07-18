В Мурманской области реконструируют объекты водопроводно-канализационного хозяйства

В текущем году началась активная фаза реализации мероприятий Программы модернизации коммунальной инфраструктуры региона.

В частности, средства Фонда развития территорий пойдут на реконструкцию участков магистрального водовода по улицам Заводская и Восточная в Североморске, а также на обеспечение работ на канализационном коллекторе в Кандалакше. На сегодня в Кандалакше подрядчик уже приступил к выполнению работ.

Как сообщает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, продолжаются мероприятия по подключению канализационной системы поселка Шонгуй к системе водоотведения Кильдинстроя с дальнейшим подключением к очистным сооружениям канализации посёлка Молочного.

По итогам реализации Программы будет заменено 28,8 км инженерных сетей, что позволит улучшить качество предоставляемых услуг по водоснабжению и водоотведению для более чем 5 тысяч человек.

Фото: https://gov-murman.ru