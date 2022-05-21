В Мурманской области ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги – 2022» продолжается опережающими темпами

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги – 2022» продолжается ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения, начатый опережающими темпами в 2021 году.

Подрядная организация ООО «Мурманавтодор» приступила к ремонту автодороги Апатиты - Кировск, км 0 - км 13 (выборочно). Всего будет отремонтировано 5,2 км дорожного покрытия.

В прошлом году успели выполнить почти половину законтрактованного объёма работ по ремонту, однако, с наступлением зимнего периода выполнение работ по объекту пришлось приостановить.

В настоящее время проводятся работы по фрезерованию старого покрытия и подготовке к укладке нового асфальта марки А16ВН, который включён в Реестр новых технологий, материалов и технологических решений повторного применения. Устройство верхнего слоя покрытия будет проводиться при наступлении оптимальных погодных условий.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, срок окончания работ по условиям контракта – август 2022 года.

Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и соблюдать требования временных средств организации дорожного движения на участках ремонта.

Фото: https://vk.com/madroad51?z=photo-194300128_457239145%2Falbum-194300128_00%2Frev