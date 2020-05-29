В Мурманской области режим повышенной готовности сохраняется до 15 июня - губернатор Андрей Чибис

В регионе наблюдается рост инфицированных — это относится к Мурманску, Североморску и Мончегорску, поэтому в ближайшие две недели ограничения на въезд и выезд сохраняются.

На брифинге губернатора озвучено, что в силе остаётся и повышенный контроль за масочным режимом в помещениях и общественном транспорте. Более 70% заражённых болеют бессимптомно. Маски необходимы не только для защиты себя, но и для предупреждения распространения вируса на других людей.