В Мурманской области резидент АЗРФ построит экозавод по переработке золошлаковых отходов в стройматериалы

Новый резидент Арктической зоны Российской Федерации, компания «Рид-Капитал Арктика», в скором времени приступит к строительству производственного комплекса по переработке золошлаковых отходов Апатитской ТЭЦ. Объём вложений в проект по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики составит более 1,7 млрд рублей, на новом предприятии работу получат 220 жителей Мурманской области.

Заявленная мощность проекта составит около 150 тысяч тонн в год золошлаковых отходов, продукцией переработки будут железосодержащий концентрат для металлургической промышленности, сухие строительные смеси, железобетонные панели и песок.

«Идея строительства завода по переработке отходов ТЭЦ в стройматериалы возникла благодаря опыту команды проекта в области обогащения полезных ископаемых. Комбинация традиционных методов разделения и обогащения позволила достичь уровня переработки до 95% входящего сырья. Выбор пал на Апатиты и Мурманскую область, поскольку здесь находится рынок сбыта Северо-Западного федерального округа, что обеспечивает удобство и экономическую целесообразность реализации проекта», – рассказал генеральный директор ООО «РИД Капитал» Игорь Пясецкий.

По словам инвестора, современные технологии удачно совмещают возможность улучшить экологию региона с одновременным производством востребованных продуктов.

«По оценкам, ёмкость рынка строительных материалов Мурманской области в 2024 году может составить порядка 3-5 млрд рублей. Этот прогноз основан на текущих темпах строительства, объёмах государственных и частных инвестиций в регион, а также планах по реализации крупных инфраструктурных проектов», – подчеркнул резидент АЗРФ.

Новый завод должен полностью перерабатывать все отходы работы Апатитской ТЭЦ, а также полностью ликвидировать накопленные за 20 лет отвалы ЗОШ, вернув земли в хозяйственный оборот. В производстве будет задействовано российское оборудование, с перспективой внедрения новых технологий. Так, в будущем возможно появление производства микросфер, выступающих основой для многих современных композитных материалов. Компания сотрудничает с лучшими отечественными производителями оборудования, федеральными и местными властями.

Как отметил руководитель «РИД Капитал», статус резидента АЗРФ оказывает значительную поддержку реализации проекта.

«Сотрудники КРДВ оказывают всестороннюю поддержку и содействие в получении разрешений и согласований, оформлении земельного участка. Наиболее полезными находим льготы по страховым взносам и субсидию на инфраструктуру. Поддержка со стороны КРДВ и преференции механизма АЗРФ дали нам мощный импульс для реализации, который значительно ускорил процесс подготовки и запуска», – подчеркнул Игорь Пясецкий.

Мурманская область – один из лидеров по привлечению инвестиций среди всех регионов Арктической зоны Российской Федерации. Созданный в 2020 году преференциальный режим привлёк 246 резидентов АЗРФ, реализуются инвестиционные проекты более чем на 191 млрд рублей.

«Любой предприниматель, готовый инвестировать в экономику северных регионов нашей страны, может получить статус резидента Арктической зоны Российской Федерации, который даёт уникальные конкурентные преимущества в виде налоговых льгот для развития бизнеса. Это гарантированные нулевой налог на имущество и сниженный до 5% налог на прибыль первые пять лет, нулевой налог на землю первые три года, субсидирование 75% объёма страховых взносов для вновь созданных рабочих мест на 10-летний период, приоритетные возможности по оформлению земельного участка. Комплекс мер и полное сопровождение проектов на всех стадии реализации, которые оказывает КРДВ, помогают инвесторам сокращать сроки строительства объектов и выводить их на операционную стадию», – отметил заместитель директора департамента сопровождения реализации инвестиционных проектов КРДВ Владимир Гудков.

Как отмечает Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики РФ, в настоящее время на территориях российской Арктики инвестиционную деятельность ведут 775 резидентов АЗРФ с проектами на сумму 872 млрд рублей, создаётся 26,9 тысячи рабочих мест. Фактически бизнес вложил в экономику Арктики более 148 млрд рублей и создал почти 10 тысяч новых рабочих мест.

Фото: https://gov-murman.ru