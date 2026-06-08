В Мурманской области резко вырос спрос на сотрудников к лету

Мурманские компании заметно активизировались в поиске сотрудников к лету. По данным ведущей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, этой весной работодатели направили соискателям значительно больше приглашений на вакансии, чем зимой.

В Мурманской области в топ-5 профессиональных сфер с наиболее высокой динамикой роста спроса на сотрудников по итогам этой весны вошли ИТ — число приглашений на вакансии здесь выросло в сравнении с зимними месяцами в 1,3 раза (с 0,7 тысячи до 1,5 тысячи), рабочий персонал — на 39% (с 11,2 тысячи до 15,5 тысячи), розничная торговля — на 37% (с 10,3 тысячи до 14,1 тысячи), транспорт, логистика и перевозки — на 17% (с 9,6 тысячи до 11,3 тысячи), а также строительство и недвижимость — на 17% (с 6,7 тысячи до 7,8 тысячи).

Тренд на сезонный рост найма характерен для всего Северо-Западного ФО. Наиболее высокую динамику этой весной показала Новгородская область, где число приглашений на вакансии в сфере маркетинга, рекламы и PR выросло в 2,4 раза (до 4,7 тысячи). На втором месте — Ленинградская область с ростом в той же профессиональной сфере в 2 раза (до 5,1 тысячи). В Псковской области количество приглашений на вакансии в маркетинге и рекламе стало больше в 1,5 раза (до 2,6 тысячи). В Калининградской области наиболее заметный рост зафиксирован в сельском хозяйстве — в 1,3 раза (до 2,4 тысячи). В Псковской области спрос на специалистов в сельском хозяйстве увеличился в 1,3 раза (с до 1,5 тысячи).

В Мурманской области число приглашений на вакансии в ИТ выросло в 1,3 раза (до 1,5 тысячи). В Новгородской области спрос на специалистов в сфере транспорта и логистики увеличился в 1,1 раза (до 28,8 тысячи), а в Калининградской области количество приглашений на вакансии для административного персонала выросло на 108% (до 37,6 тысячи). Замыкают топ-10 Псковская область, где спрос на административный персонал вырос на 90% (до 6,6 тысячи), и Калининградская область, где количество приглашений на вакансии в сфере искусства, развлечений и массмедиа выросло на 89% (до 3,1 тысячи).

«Работодатели Мурманской области заметно усилили поиск сотрудников этой весной. Наиболее высокую динамику показала сфера ИТ, где число приглашений на вакансии выросло более чем в два раза. При этом рост активности работодателей наблюдался и в других профессиональных областях — среди рабочего персонала, в розничной торговле, логистике и строительстве», — комментирует Юлия Сахарова, директор hh.ru по СЗФО.