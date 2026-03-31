В Мурманской области «Росатом Энергосбыт» установил бесплатный беспроводной интернет для клиентов в 6 центрах обслуживания

Филиал «Росатом Энергосбыт» Мурманск объявляет о запуске бесплатного Wi-Fi в центрах обслуживания клиентов в Оленегорске, Кировске, Гаджиево, Заозерске, Североморске и Мурманске. Это важный шаг в рамках стратегии компании по цифровизации и повышению доступности услуг.

Теперь клиенты, посещающие центры обслуживания в этих городах, смогут бесплатно пользоваться высокоскоростным интернетом для решения личных вопросов, оплаты счетов, получения консультаций и использования цифровых сервисов компании.

«Мы стремимся сделать взаимодействие с нашей компанией максимально удобным и современным, – подчеркнул заместитель генерального директора - директор филиала «Росатом Энергосбыт» Мурманск Сергей Лупанский. – Запуск Wi-Fi в центрах обслуживания – это дополнительная услуга, которая является частью общей стратегии по цифровой трансформации. Мы понимаем, что многие клиенты предпочитают решать вопросы онлайн, и мы создаем все условия для этого. Это решение позволит нашим клиентам, не имеющим доступа к интернету дома, воспользоваться всеми преимуществами наших цифровых сервисов прямо в центре обслуживания».

Помимо бесплатного Wi-Fi, клиенты могут воспользоваться широким спектром онлайн-сервисов, включая мобильное приложение и личный кабинет. Цифровые сервисы компании — это удобный способ для оплаты счетов, передачи показаний счетчиков, получения уведомлений и оперативной связи со службой поддержки, а также полный доступ к информации о лицевом счёте и истории платежей.

Развитие ИТ-инфраструктуры расширяет возможности цифровизации. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе. Мурманский филиал не стал исключением и продолжает инвестировать в развитие цифровых сервисов, внедрять информационно-технологические решения, чтобы обеспечить своим клиентам комфорт, удобство и доступность услуг в любое время и в любом месте.

АО «Росатом Энергосбыт» (входит в контур управления АО «Концерн Росэнергоатом» - Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») – энергосбытовая компания, выполняющая функции гарантирующего поставщика электроэнергии в пяти регионах РФ. Центральный офис организации расположен в Москве, филиалы и обособленные подразделения «Росатом Энергосбыта» работают в Курской, Мурманской, Смоленской и Тверской областях и Республике Хакасия. АО «Росатом Энергосбыт» поставляет электроэнергию для почти 64 тысячи юридических лиц и свыше 4 млн жителей. Объем реализованной филиалами и обособленными подразделениями Росатом Энергосбыта электроэнергии в 2025 году составил 21,6 – млрд кВт*ч.

