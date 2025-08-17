В Мурманской области Росреестр подвёл промежуточные итоги работы по выявлению собственников ранее учтенной недвижимости

По состоянию на начало августа 2025 года специалисты Росреестра вместе с муниципалитетами проанализировали информацию о 130 тысячах объектов. Чуть меньше 3500 объектов находятся в работе. Ещё 32 тысячи объектов осталось проанализировать.

В результате проверки более 17 тысяч объектов снято с кадастрового учёта, так как оказались дублями или вообще не являются объектами капитального строительства, 12226 объектов исключены из реестра в связи с прекращением их существования, что подтвердили органы местного самоуправления.

Кроме того, уполномоченные органы выявили 8836 собственников уже существующих объектов. Почти 43 тысячи владельцев, получив разъяснения, сами обратились в Росреестр для регистрации своих прав.

«Выявление правообладателей — ключевой элемент создания «Национальной системы пространственных данных». Точные сведения о собственниках недвижимости в ЕГРН помогают предотвратить мошенничество. Кроме того, граждане вовремя узнают об охранных зонах и других ограничениях, а также упрощается процедура получения компенсаций при чрезвычайных ситуациях или гибели объекта недвижимости в ходе непредвиденных обстоятельств, например, в результате пожара», - отметила Анна Бойко, руководитель областного Росреестра.